04 MAR 2026

"El Valencia necesita equiparar su historia con la realidad actual, porque la realidad es dura"

Kiat Lim Año I: Nou Mestalla, fichajes, distanciamiento social y miedo al descenso cuando fijó Europa como meta

ValenciaEl 23 de diciembre de 2024 el Valencia CF destituía a Rubén Baraja. "El Valencia CF ha decidido poner fin a la etapa de Rubén Baraja como entrenador del primer equipo. El Club desea agradecerle públicamente su pasión, su dedicación y el compromiso que ha demostrado desde el primer hasta el último día", comenzaba diciendo el comunicado El ambiente en las últimas semanas era irrespirable. El vallisoletano, leyena del club, logró que el equipo no bajara a Segunda en su primera temporada, pero la pasada, en diciembre ya era insostenible y un día antes de nochebuena fue destituido con el Valencia CF en zona de descenso con solo 12 puntos. Llegó Carlos Corberán y lo salvó.

“Es una etapa muy dura te lo digo yo que lo viví”

Un año y dos meses después de aquello, el técnico, que sigue viviendo en Valencia y que ha estado en las quinielas para dirigir a clubes como el Mallorca, parece haber pasado a la siguiente etapa del duelo y ha roto su silencio. “Es una etapa muy dura te lo digo yo que lo viví”, comenta Rubén Baraja "Había mucho que perder y poco que ganar", explicó al recordar su llegada al conjunto de Mestalla este miércoles en Radio Marca.

"A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero"

El relato que hace Baraja de sus tiempos en Mestalla es duro. “No hay que olvidar que hay una fractura social muy grande con la propiedad y la afición. Tú te encuentras ahí en medio diciendo, necesito que la gente apoye. Te mueves en tierras movedizas”, contaba un Rubén Baraja que, además, apenas tuvo fichajes para remontar la situación (Pepelu, Cenk y poco más). "A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero. Que no había capacidad de invertir. A lo mejor se hace el nuevo estadio y cambia”, reflexionaba el técnico que sacó a la quinta del Pipo (César Tárrega, Diego López, Javi Guerra, etc...) "Creo mucho en los jugadores jóvenes, en su energía y en su hambre de crecer".

Baraja y el Valencia CF de Peter Lim

En otro orden de cosas, Rubén Baraja se refirió a la actualidad de club y fue tajante: "El Valencia necesita inversión, necesita proyecto y necesita equiparar su historia con la realidad actual, porque la realidad es dura", afirmó el centrocampista de la época más gloriosa del club que zanjó su intervención explicando que: “con la afición que tiene el Valencia y con un proyecto claro, el futuro debería ser diferente”