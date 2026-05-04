Carlos Corberán entra en el podio de Peter Lim: Más puntos que Baraja, mismas sensaciones

Carlos Corberán supera a Nuno y ya es el tercer entrenador con más partidos en la época de Peter Lim

Carlos Corberán sobre los cánticos contra él: "Los entiendo y entiendo que tienen que ser contra mí"

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ValenciaCarlos Corberán fue uno de los focos de las iras de la afición este sábado en Mestalla durante el encuentro, dónde pidieron su dimisión y su marcha, como fuera, a la salida del autobús escoltado por la policía, cuando de nuevo fue, junto a los jugadores, uno de los más señalados tras la derrota ante el Atleti B. El entrenador está en el foco, pero cuenta con el apoyo de la propiedad y no corre peligro. Es más, acaba de superar a Nuno Espirito Santo (que era amigo personal del propio Peter Lim) y ya es el tercer entrenador con más partidos en la etapa del singapurés sólo superado por Marcelino y Rubén Baraja.

Él, aunque no lo diga, se siente respaldado y asume que es el centro de la frustración. En su comparecencia tras el partido lo tenía claro: "Entiendo la frustración. La responsabilidad siempre es del entrenador y como responsable busco cómo defender mejor, cómo atacar mejor para poder dar la vuelta al ambiente, para generar cosas positivas y hoy no ha podido ser”, decía y añadió: “Entiendo la frustración de la afición y entiendo que tiene que ser contra el máximo responsable de lo que ocurre en el partido que soy yo. Entiendo que esto es parte del oficio. La mayor pena no es escuchar los cánticos, es no darle a la afición el juego y los resultados que queremos. Estoy centrado en ver como dar lo que sí queremos”

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Los datos de Carlos Corberán: Tercer entrenador con Peter Lim: supera a Nuno

El hecho es que, los partidos pasan y el técnico del Valencia CF Carlos Corberán ha igualado los 55 partidos ligueros que estuvo al frente del equipo su antecesor en el cargo, el exjugador del club de Mestalla Rubén Baraja, con dos puntos más en su balance. (En total lleva 16 más el vallisoletano). Este dato le convierte

En el cómputo total de partidos con Peter Lim, el número uno sigue siendo Marcelino García Toral con 110 encuentros (jugó en Europa), un título de Copa del Rey y una media de 1,79 puntos por partido. Le sigue Rubén Baraja con 78 partidos entre Liga y Copa y una media de 1.28 puntos por partido y luego va Corberán, con 63 encuentros y una media de 1,44 puntos, en especial gracias a sus segundas vueltas que le permitieron salvar el año pasado la categoría y este resurgir tras tocar fondo en diciembre.

Más puntos que Baraja, mismas sensaciones, más inversión

Desde que se hizo cargo del equipo, en enero de 2025, el actual preparador del Valencia ha dirigido 55 encuentros de LALIGA con un balance de 19 triunfos, 16 empates y 20 derrotas con 65 goles a favor y 78 en contra. En los mismos partidos antes de ser destituido, el Valencia de Baraja logró 19 triunfos, 14 empates y 22 derrotas con 56 goles a favor y 64 en contra. Es decir, Corberán lleva dos puntos más pero las sensaciones del equipo son iguales que con el vallisoletano: cuando podía engancharse a la parte alta, se deshincha y acaba sufriendo para salvar la categoría. Eso sí, Meriton, con Corberán, ha invertido algo más en fichajes que en su predecesor.

A punto de coger a Luis Aragonés

En la clasificación de partidos de Liga se encuentran igualados en la clasificación histórica de entrenadores del Valencia con un ilustre como es Luis Aragonés que ocupó el banquillo en la temporada 1995-1996 y el inicio de la 1996-1997 hasta que dimitió en el mes de noviembre.

Ahora, recuerda EFE, es Corberán el que puede entrar en el club de los 20 técnicos con más encuentros ligueros ya que tiene a Roberto Gil, que dirigió 57 partidos, a dos choques de distancia pero podrá ascender más en la tabla si acaba la temporada en el cargo ya que superaría también a Manolo Mestre (58) e igualaría a Marcel Domingo (59), decimoctavo en la clasificación.