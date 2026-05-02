Carlos Corberán sobre los cánticos contra él: "Los entiendo y entiendo que tienen que ser contra mí"

eldesmarque.com 02 MAY 2026 - 19:22h.

Mestalla pidió de nuevo su marcha

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

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ValenciaEl Valencia recibía este sábado al Atlético de Madrid en Mestalla en un partido en el que tenía que intentar aprovechar el foco del equipo rojiblanco en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal para lograr una victoria con la que acariciar la permanencia en Primera. Simeone apostó por un once irreconocible de inicio, mientras que Carlos Corberán repetía la apuesta que le hizo ganar al Getafe. Sin embargo, los canteranos del Atlético de Madrid

Al final del choque, el técnico valencianista analizaba el resultado.

Además, comentó las siguientes cuesiones:

¿Cómo se explica un partido tan malo del Valencia CF?

“No hemos conseguido el partido que queríamos hacer, el Atlético de Madrid si lo ha conseguido, no hemos conseguido fluidez ofensiva, ellos han conseguido crear ocasiones de gol, La única ocasión tuvimos de Ramazani. En la segunda parte nos hemos ido diluyendo.

Se jugaban la vida

El Atlético de Madrid nos ha superado en juego y nos ha creado muchos problemas. Hemos jugado demasiado al pie y menos al espacio. Ha sido más una cuestión de táctica que de actitud.

Escucha cánticos en su contra.

No siento dificultad para tomar las decisiones, entiendo la frustración y me centro en tomar decisiones para cambiar es ambiente.

¿Es reconducible lo suyo con la afición?

Es que lo entiendo y entiendo que tiene que ser contra mí. La mayor pena no es escuchar a la afición, es darle el buen juego que queremos.

¿Cómo está en la salvación? Teme por ella

Mi discurso no ha cambiado. Ojalá hoy hubiéramos hecho otro partidos. 39 puntos no van a ser suficientes.

¿El vestuario le sigue? En el campo no lo parece.

No creo que no hagan lo que pidan, ha sido no entender los partidos. No hemos encontrado la forma de dañar al rival. No es una cuestión de comprensión, esto es fútbol.

Sigue contando con la confianza del club

Me centro en los análisis de los partidos, lo importante no es Carlos Corberán, sino el Valencia CF.

El cambio de Gayà por Jesús Vázquez con un saque de banda en contra que acabó el gol

Queríamos cambiar la forma de atacar por la banda izquierda, pero es verdad que en la primera acción hemos concedido el gol. A partir de ahí mejoramos, pero es verdad que

¿Cómo es que ha jugado Dani Raba?

Era importante tener un jugador a pierna cambiada en esa banda para generar un hombre más. Con un equipo replegado tiene eso y teniendo dos puntas quisimos aprovehca