Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 14:39h.

El entrenador, tras sus últimas palabras sobre el capitán, aseguró que no quiso ser alarmista

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VigoClaudio Giráldez, tras unas palabras sobre Iago Aspas que mucha gente interpretó como el final de su carrera, aseguró que no quiso ser alarmista. El técnico del Celta de Vigo explicó que para él, que quiere al moañés todos los minutos posibles, la "situación no es fácil" pero que cuando le preguntan por el estado físico del capitán siente que tiene que decir la verdad. Una verdad que indica que en estos momentos no está capacitado para jugar un partido completo.

"No es fácil mí la situación porque tengo que decir la verdad o pretendo decir la verdad siempre. Eso no significa que Iago no vaya a estar para jugar noventa minutos" en el futuro. El entrenador explicó sus palabras: "Significa que en el partido anterior, tal y como llegaba, dije que no lo veía para noventa minutos igual que no veo para noventa minutos a Swedberg o Ristic".

Claudio Giráldez circunscribió su respuesta a "un partido de fútbol y yo la comento de esa manera". "Ojalá Iago pronto pueda estar para jugar noventa minutos y los pueda jugar muchísimas veces pero la realidad ahora mismo es que ahora mismo no lo percibimos así".

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El entrenador del Celta también reveló que esas sensaciones que tienen sobre su estado físico y su capacidad para sumar más minutos de juego "lo hemos hablado con él, como lo hemos hablado con los doctores y con los fisioterapeutas". Claudio Giráldez subrayó que "tratamos de cuidarle primero para que no se lesione", algo que considera determinante.

El objetivo que se marca es que Iago Aspas "pueda estar el mayor número de minutos al nivel que ha mostrado en los dos últimos partidos, donde entró muy bien, y para que pueda estar el año que viene y se sienta competitivo que es lo que le gusta cuando está en el terreno de juego".

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Destacó que con sus palabras de hace escasos días "no trataba de ser para nada alarmista ni catastrófico, todo lo contrario". "Quiero que Iago esté el mayor tiempo posible aquí porque es fundamental para nosotros, él lo sabe".

"Lo he dicho por activa y por pasiva. Es el jugador que seguramente más he disfrutado viendo jugar como espectador. Lo disfruto cada día y le veo con una ilusión tremenda pero hay una parte física que tiene Iago ahora mismo y que tenemos que cuidar que además se une a su edad por lo que tenemos que tener una mayor precaución para que no pase nada importante", concluyó Claudio Giráldez en una nueva reflexión sobre un Iago Aspas que aún no ha decidido si continuará una temporada más en activo.