Alberto Bravo 18 ABR 2026 - 13:42h.

El capitán aún no ha decidido si continuará una última temporada en activo y si colgará las botas

Iago Aspas, un mensaje para la esperanza: "Volveremos, no me cabe duda"

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VigoEl celtismo sigue en vilo con Iago Aspas. El capitán no ha decidido aún si continuará una temporada más en activo renovando su contrato con el Celta de Vigo. Tras la eliminación ante el Friburgo el moañés emplazó su respuesta a final de temporada: "De momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá". La afición sueña con su continuidad, también ilustres celtistas como Denis Suárez o C Tangana.

Iago Aspas, en su cuenta de Instagram, habló de todo lo vivido esta temporada en Europa: ""Se acabó esta maravillosa travesía de la UEFA Europa league. Recuerdo hace nueve años esa misma sensación de rabia e impotencia pero algún día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá".

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Además mostró su orgullo por todo lo que logró el equipo este curso: "Orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros y cuerpo técnico sin olvidarme de vosotros afición". Por último aseguró que "volveremos, no me cabe duda". Un regreso que podría darse esta misma temporada ya que los vigueses siguen inmersos en la lucha por clasificarse para competiciones europeas.

Un regreso que el celtismo no entendería sin Iago Aspas. C Tangana le respondió "el año que viene capitán". Denis Suárez le pidió que renovase: "Quédate otro año". Muchos compañeros y antiguos compañeros como Bryan Zaragoza, Javi Rueda, Hugo Álvarez, Borja Iglesias, Yoel Lago, Nolito o Maxi Gómez también respondieron a su publicación con frases de ánimo y apoyo.

Otros jugadores como Borja Mayoral o Gonzalo Villar no dudaron en calificar a Iago Aspas como "una leyenda". Así lo hizo hace escasas semanas Dani Carvajal recordando que el moañés "es una leyenda de nuestra Liga" y por ese "respeto" que se merece lo aplaudió cuando entró al campo en Balaídos.

Claudio Giráldez, su entrenador estos dos últimos años, también deseó la continuidad de Iago Aspas: "Esperemos que el impulso de la gente y el haber vivido esta temporada le dé fuerzas para poder estar el año que viene. Está en un momento de decisión. Ojalá quiera seguir viviendo esto. Su final cada vez está más cerca".