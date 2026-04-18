Alberto Bravo 18 ABR 2026 - 11:28h.

El Celta sigue en la pelea por disputar competición europea la próxima temporada

Comunicado oficial del Celta: "Lo vivido no termina aquí"

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VigoMarián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, esperó unas horas para lanzar un mensaje de optimismo y esperanza. El equipo había quedado eliminado de la Europa League en los cuartos de final ante el Friburgo. Por cuarta vez en su historia llegaba a la antepenúltima ronda de una competición continental. Su tope, más allá de la Intertoto ganada en el año 2000, han sido las semifinales en las que cayeron en 2017 en Old Trafford contra el Manchester United.

Con siete finales por delante para volver a competir una temporada más en Europa, sería la segunda vez en la historia que el club lograría hacerlo de manera consecutiva, la presidenta, dirección deportiva y cuerpo técnico ya empiezan a poner los cimientos del Celta para la temporada 2026/27.

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"Seguiremos trabajando para derribar esa puerta, que nadie lo dudo", escribió en su cuenta de X. Unas palabras que recuerdan el discurso de Eduardo Berizzo que hizo soñar al celtismo, con dos semifinales de Copa del Rey y una de Europa League, con un título. "Algún día golpearemos tan fuerte la puerta que caerá", dijo el técnico argentino tras caer en Copa ante el Alavés hace casi una década.

Marián Mouriño dio las "gracias" a todo el celtismo por "a nuestro lado". "Cada eliminatoria y cada ciudad teñida de celeste quedará en nuestra historia para siempre", destacó la presidenta celeste. "Juntos estamos construyendo el camino, volveremos", concluyó Marián Mouriño.

Hasta finales del mes de mayo el equipo dirigido por Claudio Giráldez disputará las últimas siete jornadas de Liga. El Celta de Vigo se medirá a FC Barcelona, Villarreal, Elche, Atlético de Madrid, Levante, Athletic Club y Sevilla. Siete partidos para lograr quedar en posiciones europeas y repetir participación por el Viejo Continente por segunda temporada consecutiva.

En estos momentos lo vigueses son sextos con 44 puntos, a solo dos de la quinta posición que ocupa el Real Betis. Por detrás aparece la Real Sociedad con 42 puntos y el Getafe FC con 41 puntos. Entre ellos pelearán por las plazas que dan acceso a Europa la próxima temporada sin descuidarse de CA Osasuna, RCD Espanyol, Girona FC y Athletic Club, que suman menos de 40 puntos.