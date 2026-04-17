Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 12:28h.

Cumplirá 39 años el próximo 1 de agosto y aún no ha decidido si continuará una temporada más

Iago Aspas sigue sin resolver la incógnita sobre su futuro: "Lo que tenga que venir, vendrá"

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VigoLas lágrimas de Iago Aspas al final del partido ante el Friburgo, dolido por la eliminación del Celta de Vigo en la Europa League recordaron a todo el celtismo que el final de su leyenda está cada día más cerca. El moañés no ha decidido aún si continuará una temporada más, con 39 años a sus espaldas, o colgará las botas al finalizar este curso. Él mismo lo confesó este jueves. Su entrenador, Claudio Giráldez, cree que Iago Aspas "va a seguir" aunque son sus sensaciones ya que el delantero no le ha comunicado su decisión. Sí tiene claro que hay que disfrutarlo porque "su final cada vez está más cerca".

"Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión, no es que él me haya dicho nada, y creo que tampoco tenemos que forzar mucho más la situación. Él es una persona que siente mucho el fútbol, que siente mucho el Celta, y supongo que esperará un poco a ver cómo acaba la temporada para decidirlo y qué sensaciones tiene él", explicó Claudio Giráldez al ser cuestionado por la continuidad de Iago Aspas.

El técnico sí reveló que a estas alturas de temporada el capitán no está cerca de su mejor nivel físico: "Evidentemente no está en su mejor momento físico, es una realidad, él lo sabe, es competitivo, está entrenando bien, y dependerá un poco de cómo acabe la temporada. Creo que no hay que darle muchas más vueltas, ni creo que sea el momento tampoco ahora de darle vueltas a eso".

"Esperemos que el impulso de la gente y el haber vivido esta temporada le dé fuerzas para poder estar el año que viene. Está en un momento de decisión. Ojalá quiera seguir viviendo esto. Su final cada vez está más cerca", reflexionó el técnico celeste. Con 565 partidos, 221 goles y 90 asistencias a sus espaldas el moañés está dando sus últimas lecciones en un campo de fútbol.

"No lo sé, de momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá", respondió el internacional español al ser cuestionado por si este jueves había disputado su último partido con el Celta en Europa. "Hemos tardado casi 300 partidos en volver a disfrutar de Europa, espero que la próxima vez no tardemos tanto", dejando la puerta a la esperanza de continuar una temporada más si el Celta se clasifica para jugar competición continental.