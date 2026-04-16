eldesmarque.com 16 ABR 2026 - 21:54h.

El capitán se centra en seguir disfrutando al menos hasta final de temporada

La remontada soñada por el Celta termina en un pesadilla cruel

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VigoDespués de ser homenajeado por Balaídos a la conclusión del doloroso encuentro ante el SC Friburgo, el capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, no quiso dar demasiadas pistas sobre si alargará una temporada más su carrera o si se retirará al final del presente curso. Los vigueses han dicho adiós al sueño europeo de una manera cruel, siendo muy inferiores al cuadro alemán.

"No lo sé, de momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá", respondió el internacional español al ser cuestionado por si este jueves había disputado su último partido con el Celta en Europa.

Aspas, que en el descanso sustituyó a Borja Iglesias, reconoció la "superioridad" del equipo alemán, del que destacó su "efectividad" en el primer tiempo. "Nosotros hemos tenido dos o tres llegadas, no hemos finalizado, y ellos han marcado un golazo en la primera que han tenido. Pero yo me voy orgulloso de mis compañeros y de la gente".

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"Recuerdo en el mes de octubre, cuando se me hizo el homenaje, que llevábamos siete u ocho partidos sin ganar en la Liga y habíamos perdido el primer partido de Europa. Pero yo nunca bajé los brazos ni arrojé la toalla. Hemos tardado casi 300 partidos en volver a disfrutar de Europa, espero que la próxima vez no tardemos tanto", comentó.

En este sentido, Aspas dijo que su equipo necesita recuperar "el fútbol alegre" que lo caracteriza para, como mínimo, defender la sexta plaza de LaLiga y volver a disputar una competición continental la próxima campaña.

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"Este resultado es una decepción porque todos teníamos mucha esperanza en la remontada pese a la dificultad que había por el resultado de la ida. Pero ha sido un viaje precioso por Europa. Ahora estamos viviendo un momento perfecto de comunión con la afición y espero que no se pierda en el futuro", sentenció.