Alberto Bravo 16 ABR 2026 - 13:56h.

Estará en la grada de Balaídos apoyando al Celta ante el Friburgo

Anthony Taylor arbitrará el Celta-Friburgo: un precedente para disparar el sueño de la remontada

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VigoEl celtismo cuenta las horas para llegar a Balaídos. La afición recibirá al autobús que llevará al equipo desde su hotel de concentración en Samil hasta la Grada de Tribuna a través de la Rúa Pablo Iglesias. Jugadores y cuerpo técnico se muestran convencidos de poder levantar el 3-0 con el que llega el Friburgo a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. También exjugadores como Patxi Salinas, que con más de 200 partidos de celeste, es una de las leyendas del club. Estará en la grada animando como uno más a los de Claudio Giráldez.

"Ojalá. Creo que el Celta está trabajando muy bien la cantera y es un equipo que juega al fútbol de una manera espectacular. Se disfruta muchísimo cada domingo en Estadio de Balaídos. Ves a chicos que hace dos años te enfrentabas a ellos en el filial y ahora están jugando en Europa: el caso de Manu Fernández, Yoel o Javi Rueda", respondía Patxi Salinas sobre las opciones que le da al Celta de darle la vuelta a la eliminatoria este jueves en Vigo.

"El equipo es sexto en Liga, aunque en los últimos tramos ha estado un poco más bajo. La eliminatoria está muy complicada, complicadísima, pero pensamos en la remontada. Estaremos ahí para animar y ojalá puedan dar ese paso. En cualquier caso, la temporada está siendo maravillosa, está siendo brutal", subrayó el vasco.

Patxi Salinas, que nunca pudo jugar un partido europeo con el Celta, confiesa que le quedó esa espina clavada ya que colgó las botas justo la temporada en la que con Jabo Irureta el equipo se clasificó para la Copa de la UEFA: "Ese año conseguimos clasificarnos para Europa en mi última temporada. Además, hice dos goles muy importantes que nos dieron cuatro puntos clave: uno contra el Dépor y otro contra el Zaragoza. Jugué 27 o 28 partidos en un equipo que acabó quinto".

"Me dio mucha pena, porque cuando llegué al Celta el objetivo era mantener la categoría, ya que era un equipo recién ascendido. Luego estuvimos cerca de jugar una final de Copa del Rey y, en mi último año —que fue uno de mis mejores— conseguimos clasificarnos para Europa", recordó Patxi Salinas.

El central se retiró con 34 años después de haber sido importante en una defensa en la que estaban Óscar Vales, Djorovic, Dan Eggen y él. Con Víctor Fernández de entrenador llegaron algunas de las grandes noches europeas. Así lo recordó Patxi Salinas: "Además, ese curso fue maravilloso: se ganó en Anfield, se goleó 7-0 al Benfica… el equipo lo bordó en Europa. Por eso me quedó muchísima pena no haber podido jugar esa competición con el Celta".