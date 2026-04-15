Alberto Bravo 15 ABR 2026 - 17:18h.

El capitán no llega al cien por cien pero será importante en el partido

Giráldez confía en vivir una noche "histórica" con el Celta: "Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo"

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VigoIago Aspas no quiere vivir este jueves su última noche europea. El capitán aún no ha revelado si renovará o no su contrato. En agosto cumplirá 39 años, una edad en la que muchos de sus compañeros, ya han colgado las botas hace años. Sin embargo Iago Aspas sigue siendo un jugador muy importante en el Celta de Vigo. No llega al cien por cien ante el Friburgo pero su mera presencia en el campo es un factor "diferencial" para todo el equipo.

El Celta busca remontar tres goles ante el Friburgo este jueves en Balaídos. Claudio Giráldez ha citado a toda su plantilla, incluidos los lesionados Miguel Román y Carl Starfelt. Iago Aspas estará en el partido. Si es titular o suplente solo lo sabe Claudio Giráldez, que no quiso desvelar sus planes. Sí dejó claro que será muy importante.

"Iago Aspas siempre es un factor diferencial para nosotros, sabemos que nos va a aportar, no sabemos si de inicio o de banquillo; bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir, y va a ser importante, como siempre es para nosotros", señaló el entrenador.

Recordó Claudio Giráldez que "evidentemente no llega con el ritmo y la continuidad que nos gustaría, por el parón y la calma que hemos tenido con él para esa recuperación, pero sabemos que es uno de esos jugadores que estos días nos va a ayudar, y ojalá sea así y acierte, porque es fundamental para nosotros".

Aún así el preparador celeste quiso poner el énfasis en el colectivo: "Tenemos que acertar tanto Iago Aspas como todos para que el partido sea como queremos; tampoco es cuestión de personalizarlo en él". Esta temporada el capitán suma tres goles y tres asistencias en la Europa League. En Liga ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias. Unos buenos números en 1.500 minutos de juego que quiere engordar este jueves en Balaídos.