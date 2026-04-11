Alberto Bravo 11 ABR 2026 - 11:27h.

El capitán ampliaría una temporada su contrato, para jugar al menos hasta los 39 años

El vacile de Iago Aspas al felicitar a Giráldez tras renovar con el Celta: "Menos dinero"

Compartir







VigoEl fin de semana del 24 de mayo la temporada 2025/26 pondrá su punto y final. El Celta de Vigo sueña con clasificarse para Europa después de cerrar su permanencia, garantizándose el periodo más largo de su historia en la élite. También se prepara para construir, desde el imaginario de todo el celtismo, una remontada épica que les conduzca a las semifinales de la Europa League. La misma estará liderada por la gran leyenda del club, Iago Aspas. En el Celta siguen esperando con ansia la llamada del capitán diciendo que jugará una temporada más.

Marco Garcés, director deportivo del club, mostró su optimismo con la renovación del moañés: "Estamos muy esperanzados en poder continuar con la relación laboral con Iago y estamos muy entusiasmados con eso. Esperemos tener noticias pronto". El mexicano, en los micrófonos de Movistar +, dejó entrever que Iago Aspas jugará una temporada más antes de colgar las botas.

PUEDE INTERESARTE El Concello de Vigo fija el canon al Celta por Balaídos y le traslada el coste íntegro de su mantenimiento

Iago Aspas, sin embargo, siempre ha evitado dar muchas pistas sobre la decisión que tomará sobre su futuro más inmediato. De hecho tras perder ante el Friburgo en la ida de los cuartos de final de la Europa League, al ser cuestionado por su posible renovación, emplazó su respuesta a la vuelta de la eliminatoria: "Ya lo hablamos el jueves, entonces. Sobre todo, ojalá se dé esa remontada".

"Quedan muchos días y esperemos que muchas noches por escribir. Primero, centrarnos en la Liga, que casi no tenemos tiempo para descansar. Estamos haciendo una temporada fenomenal, todos hubiéramos firmado estar sextos en la Liga, con opciones de casi entrar en Champions, y en cuartos de Europa League", continuó explicando el capitán.

Iago Aspas, que está siendo muy importante en la Europa League con tres goles y tres asistencias en 707 minutos repartidos en 13 encuentros, ha visto como su participación en Liga está siendo menor. En la competición doméstica apenas ha disputado 814 minutos en 24 encuentros. Solo en ocho jornadas ha sido titular anotando cuatro goles y dando tres asistencias.

Lo que sí ha dejado claro el moañés es que solo jugará un año más, ese es su tope: "No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá". "Estoy muy tranquilo. Soy feliz y no tengo prisa. Me encuentro bien, no os engaño", dijo hace unas semanas abriendo la puerta a su continuidad una temporada más.