Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 23:25h.

El delantero cree que el Celta ha demostrado que en Balaídos pueden darle la vuelta al 3-0 de Alemania

Alemania consigue pleno de triunfos y presiona a España por la plaza extra de Champions League

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VigoBorja Iglesias sufrió en sus carnes la intensidad y ritmo del Friburgo en el Europa-Park Stadion de Alemania. El 3-0 con el que regresa el Celta a Vigo deja la eliminatoria prácticamente cerrada en favor de los de Julian Schuster. Claudio Giráldez y los suyos deberán inventarse otro escenario completamente distinto a lo que sucedió este jueves en la Selva Negra. Borja Iglesias, que portó el brazalete de capitán, cree que el equipo es capaz de lograr la remontada.

Partido: "Muy duro, ellos aquí en casa son un equipo muy fuerte, lo vienen demostrando en la competición y en su liga. Tienen mucha capacidad para ganar duelos, hoy han encontrado el gol pronto. A partir de ahí se puso el partido un pelín más fácil y nosotros no hemos terminado de estar lo cómodo que solemos estar".

Lección: "Entender lo que ha pasado, asimilarlo, pensar que el domingo tenemos un partido importantísimo y la semana que viene vamos a ir a por todo".

Remontada: "Hay que creer, yo creo. Siempre he creído en este equipo y hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Esto que estamos construyendo es algo que no es solo para hoy. Queremos ganar siempre y disfrutar pero estas situaciones duras son las que, realmente, te hacen crecer y creo que tenemos mucho que decir aún".

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Estado anímico: "Estamos dolidos, no es fácil asimilar una situación como esta pero en el fútbol lo hemos visto miles de veces y seguirá pasando. Todos los equipos, en las eliminatorias, tienen sus momentos y estoy seguro que el nuestro va a estar ahí. Hay que aprovecharlo y, a partir de ahí, creer".

Balaídos: "Ya antes creer, que este equipo ha demostrado muchas cosas como para que podamos creer en él. En una eliminatoria no es lo mismo jugar en tu casa que fuera. Tenemos capacidad para dominar tanto en casa como fuera, hoy nos ha costado mucho más pero en nuestra casa vamos a ir a por ello".