Alberto Bravo 08 ABR 2026 - 08:05h.

La concesión, anunciada por Abel Caballero, será prorrogable hasta los 75 años

Vigo insta de Diputación y Xunta a cofinanciar la ampliación de Balaídos para el Mundial 2030

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VigoEl Concello de Vigo aprobará este viernes en Junta de Gobierno Local las bases para la renovación de la concesión del estadio municipal de Balaídos al Celta de Vigo, una medida que permitirá al club seguir explotando el recinto durante un periodo mínimo de 50 años, prorrogable hasta un máximo de 75.

El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien destacó que, una vez formalizada la concesión, el Celta podrá ampliar los usos del estadio más allá del ámbito deportivo. Así, el club estará habilitado para desarrollar actividades "terciarias y complementarias", como la organización de eventos o conciertos, lo que abre nuevas vías de ingresos para el club celeste.

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Caballero calificó la decisión como "muy importante" y subrayó que se trata de un acuerdo beneficioso tanto para la ciudad como para el club y el conjunto del deporte, poniendo en valor el diálogo institucional que ha permitido avanzar en esta iniciativa.

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El alcalde avanzó que será en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebrará este viernes 10 de abril, cuando darán luz verde los pliegos y las bases de una "concesión directa de usos del estadio de Balaídos al Celta de Vigo". Tal y como explicó, una vez aprobada esa concesión por un período de 50 años prorrogable hasta los 75, la entidad "podrá utilizar el campo para fines deportivos, para fines terciarios y para fines complementarios".

Abel Caballero se refirió al estadio de Balaídos como "el principal icono deportivo de Galicia" y destacó que se trata de "una gran decisión y una gran medida. Estoy muy satisfecho y cuando en Vigo operamos desde el diálogo y la unidad, sacamos las cosas adelante".

La renovación de la concesión, en la que ambas partes llevan trabajando durante meses, tiene como objetivo dotar al Celta de mayor estabilidad a largo plazo y reforzar su capacidad económica, en línea con el crecimiento experimentado por la entidad en los últimos años.