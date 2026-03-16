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Abel Caballero reclama justicia para Vigo: "Exijo a Louzán que la FIFA venga a Balaídos esta semana"

Abel Caballero, alcalde de Vigo
Abel Caballero, alcalde de Vigo. Concello de Vigo
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VigoAbel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha exigido a Rafael Louzán que la FIFA esté esta misma semana evaluando el estadio de Balaídos en Vigo para que Vigo sea sede del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Tras la renuncia de A Coruña, unida a la de Málaga, solo hay nueve sedes vivas de las once que concedió la candidatura a España. Por ello desde el Concello olívico se reclama al presidente de la Federación Española de Fútbol que Vigo sea elegida ya como sede y que el máximo organismo del fútbol mundial visite las obras de estadio municipal.

"Reclamamos nuestro derecho no porque se vaya Málaga y Coruña. Reclamamos nuestro derecho porque ganamos inicialmente a pesar de todas las trampas", indicó Abel Caballero. El alcalde asegura que "Vigo va a ser sede porque nos la ganamos con un magnífico proyecto. Lo vamos a seguir peleando con uñas y dientes".

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Recordó que "Vigo presentó su solicitud para ser sede del Mundial en tiempo y forma y presentamos un proyecto excepcional, diseñado al detalle y con un aforo de 43.000. Era un proyecto imbatible, tan imbatible que ganó. "Vigo ganó y tiene el derecho a ser ciudad sede", destacó sin olvidarse de la polémica ausencia de Vigo en una segunda clasificación que aupó a San Sebastián provocando la salida de todos los responsables de la selección de sedes encabezada por María Tato.

Proyecto de la Grada de Tribuna en Balaídos
Proyecto de la Grada de Tribuna en Balaídos. Concello de Vigo
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Por ello el regidor pide justicia para Vigo y Balaídos: "Insto inmediatamente a que Louzán a que traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo. Ya, de forma inmediata. Tienen que venir el estadio de Vigo, las obras de reforma, el proyecto de 43.000 que enviamos. Le exijo a Louzan que FIFA venga esta misma semana".

Los técnicos de la FIFA visitarán hoy Las Palmas, mañana martes 17 de marzo Sevilla y los días 19 y 20 de este mes Bilbao y San Sebastián. También iban a visitar A Coruña pero tras su renuncia esta visita se cancela de ahí que Abel Caballero pida que esa fecha pase directamente para evaluar Vigo y Balaídos. Todo hace indicar que no habrá visita a Balaídos al no ser elegida como sede por parte de la Federación.

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