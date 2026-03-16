Alberto Bravo 16 MAR 2026 - 14:32h.

Tras la renuncia de A Coruña y Málaga España debe cubrir dos sedes vacantes: Valencia y Vigo, las favoritas

Inés Rey explica por qué renuncia al Mundial 2030

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VigoAbel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha exigido a Rafael Louzán que la FIFA esté esta misma semana evaluando el estadio de Balaídos en Vigo para que Vigo sea sede del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Tras la renuncia de A Coruña, unida a la de Málaga, solo hay nueve sedes vivas de las once que concedió la candidatura a España. Por ello desde el Concello olívico se reclama al presidente de la Federación Española de Fútbol que Vigo sea elegida ya como sede y que el máximo organismo del fútbol mundial visite las obras de estadio municipal.

"Reclamamos nuestro derecho no porque se vaya Málaga y Coruña. Reclamamos nuestro derecho porque ganamos inicialmente a pesar de todas las trampas", indicó Abel Caballero. El alcalde asegura que "Vigo va a ser sede porque nos la ganamos con un magnífico proyecto. Lo vamos a seguir peleando con uñas y dientes".

Recordó que "Vigo presentó su solicitud para ser sede del Mundial en tiempo y forma y presentamos un proyecto excepcional, diseñado al detalle y con un aforo de 43.000. Era un proyecto imbatible, tan imbatible que ganó. "Vigo ganó y tiene el derecho a ser ciudad sede", destacó sin olvidarse de la polémica ausencia de Vigo en una segunda clasificación que aupó a San Sebastián provocando la salida de todos los responsables de la selección de sedes encabezada por María Tato.

Por ello el regidor pide justicia para Vigo y Balaídos: "Insto inmediatamente a que Louzán a que traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo. Ya, de forma inmediata. Tienen que venir el estadio de Vigo, las obras de reforma, el proyecto de 43.000 que enviamos. Le exijo a Louzan que FIFA venga esta misma semana".

Los técnicos de la FIFA visitarán hoy Las Palmas, mañana martes 17 de marzo Sevilla y los días 19 y 20 de este mes Bilbao y San Sebastián. También iban a visitar A Coruña pero tras su renuncia esta visita se cancela de ahí que Abel Caballero pida que esa fecha pase directamente para evaluar Vigo y Balaídos. Todo hace indicar que no habrá visita a Balaídos al no ser elegida como sede por parte de la Federación.