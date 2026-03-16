A Coruña explica por qué renuncia al Mundial 2030 y el Deportivo anuncia una reforma integral de Riazor

Rueda de prensa conjunta entre Ayuntamiento, Diputación y Dépor para explicar el nuevo plan

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

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Ya es oficial: A Coruña renuncia al Mundial 2030. La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha dado este lunes una rueda de prensa para explicar los motivos de este paso atrás y anunciar, a la vez, un acuerdo con el Deportivo y la Diputación para realizar una reforma integral de Riazor y de todo su entorno.

Inés Rey ha estado acompañada de Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y de Abanca, y de Valentín González Formoso, presidente de la Diputación. "Tenemos un proyecto pensado para décadas diseñado a medida de A Coruña y los coruñeses", ha declarado la alcaldesa, detallando los distintos motivos que han propiciado esta renuncia.

Por qué A Coruña renuncia al Mundial 2030

"El objetivo era ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio", expresó Rey. "Habría sido un acontecimiento importante durante unos días", pero ahora la idea de la ciudad pasa por "un proyecto pensado para décadas y diseñado a medida de A Coruña y los coruñeses".

Según ha explicado la alcaldesa, las exigencias de la FIFA han sido claves para dar este paso atrás. El organismo internacional pedía un estadio con capacidad para 48.000 espectadores, mientras que en Riazor caben actualmente unas 32.500 personas. Es decir, que estaba obligado a realizar una reforma importante condicionada también por el alto número de butacas VIP que, según entienden desde el consistorio, no era viable a largo plazo, ya que el estadio se quedaría demasiado grande para el Dépor en términos de capacidad, de sostenibilidad económica y de butacas VIP.

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"No es fácil, pero gobernar es tomar decisiones y tomarlas pensando en el bien común, en el interés general. Es una decisión sensata y responsable. Con un proyecto ilusionante para el futuro y con un impacto muy positivo", ha argumentado Inés Rey, que cree que aceptar todas las exigencias de la FIFA significaba "hipotecar" la ciudad.

Un nuevo estadio para el Deportivo de La Coruña

Confirmado el rechazo a albergar el Mundial 2030, la ciudad trabajará ahora en una reforma de Riazor acorde a las necesidades del club y de la ciudad, sin estar condicionados por la FIFA.

El Ayuntamiento y la Diputación han alcanzado con el accionista mayoritario del club -Abanca- para emprender "conjuntamente la modernización de toda la ciudad deportiva de Riazor", que incluye el estadio, el Palacio de los Deportes y las instalaciones de la zona "para el Deportivo, para su afición y para toda la ciudad".

Escotet, presidente del Dépor, asegura que "todo lo que es bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo" y señala que con el acuerdo se alcanza un "marco de seguridad jurídica y planificación" para trabajar con "eficiencia, coordinación y visión de futuro" dentro de una situación de "estabilidad institucional".

La idea, ahora, pasa por una reforma integral de Riazor que "pretende evolucionar el estadio y su entorno" de manera que se integre en la vida diaria de A Coruña y "genere valor los 365 días del año" con actividad deportiva, social y cultural y sea "un motor de dinamización" que "proyecte el nombre de A Coruña con rigor y profesionalidad", según el presidente.

Para llevar a cabo la reforma de Riazor, se constituirá una comisión de coordinación con el club en la que se avanzará en los detalles de una "propuesta ambiciosa" que incluye la modificación y modernización de todo los alrededores del recinto.