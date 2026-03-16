Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 10:13h.

Un equipo casi triplica sus posibilidades tras la jornada 28

Claudio Giráldez confiesa por qué ve al Betis favorito para acabar quinto antes que al Celta: "Muchos motivos"

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SevillaEl estadio de La Cartuja fue testigo el pasado domingo de un encuentro vibrante entre dos equipos que siempre fueron a por el partido. Una mitad para cada uno; un punto para cada uno. Real Betis y Celta de Vigo empataron en un duelo capital por esa quinta plaza que apunta a premio goloso a final de curso, pero el resultado final volvió a dejar todo tal y como estaba.

A renglón seguido, la Real Sociedad confirmaba su gran momento de inspiración y superaba sin despeinarse a Osasuna en Anoeta con un Gonçalo Guedes estelar. Tres equipos, dos resultados y diez jornadas por disputarse que calientan las predicciones del Big Data.

En ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las opciones de sevillanos, vigueses y donostiarras en la lucha por Europa tras sus encuentros de la jornada 28 en LALIGA EA Sports. Y sí, hay un tapado que emerge a falta de diez fechas.

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El Big Data predice el final de la lucha de Betis, Celta y Real Sociedad por Europa

El duelo directo entre Betis y Celta obligaba a un análisis de las predicciones tras su disputa. Una vez inmersos en el tramo decisivo de la temporada liguera, son tres los equipos que optan a la plaza extra Champions que, aunque encarrilada, aún debe confirmarse. El gran favorito sigue siendo el Real Betis. Los verdiblancos mantienen la distancia con su más inmediato perseguidor gracias al gol de Héctor Bellerín, pero además, aumentan sus posibilidades de finalizar quintos con hasta un 60,3% de opciones.

Manuel Pellegrini y los suyos también ostentarían un 26,1% de posibilidades de perder la posición de privilegio que actualmente defienden y caer a la sexta plaza. El segundo equipo que sigue pujando por el quinto puesto es el Celta. Eso sí, los de Claudio Giráldez han perdido opciones según el Big Data tras el empate en La Cartuja y cuentan con un 26,4% de posibilidades (30,4% en la anterior jornada). Su puesto final más probable sigue siendo el sexto con un 38,7% de opciones.

Y por último, la Real Sociedad. Mucho ojo con el equipo de Pellegrino Matarazzo, en línea ascendente de juego y a seis puntos de quinta plaza teniendo que recibir al Betis en Anoeta en la jornada 35. No obstante, la final de la Copa del Rey condiciona mucho sus opciones, pese a que estas casi se han triplicado. Tras la victoria ante Osasuna, el equipo txuri urdin pasa de un 3,4% de posibilidades de acabar quinto a un 8.8%. Hay partido.