Celia Pérez 16 MAR 2026 - 09:20h.

El nipón habló de su lesión en la previa del encuentro

Pellegrino Matarazzo confirma la lesión de Yangel Herrera y desvela su mensaje a Guedes: "Yo sé dónde prefiere jugar él"

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La Real Sociedad pasa por una racha sensacional. Tras imponerse a Osasuna, los de Pellegrino Matarazzo ya ponen el punto de mira en el próximo partido frente al Villarreal para tratar de marcharse al parón de selecciones con otra victoria. Tras los compromisos internacionales de los combinados nacionales llegará una momento clave de la temporada para el cuadro donostiarra, en el que espera recuperar a Take Kubo.

Ya lo avisó el técnico estadounidense, pero ahora es el propio futbolista nipón el que ha puesto fecha su vuelta al equipo. En la previa del encuentro de este fin de semana ante los micrófonos de DAZN, Kubo habla de su lesión y de la relación con Matarazzo.

"Volveré pronto porque estoy corriendo más rápido que algunos jugadores. Cuando vuelva, me intentaré meter en el once, aunque el nivel está subiendo bastante", comenzó exponiendo para añadir más tarde que está deseando ayudar al equipo. "Yo no manejo mucho sobre los toros, pero si me pones ejemplo me gustaría saltar al campo también, igual que con los toros, la gente que quiere esquivar y eso. Me gustaría participar", señaló.

En cuanto a la fecha, el nipón reconoció que se encuentra bien y que está recortando plazos. "Estoy bastante bien, recortando los plazos, a ver si puedo jugar contra el Levante, lo que diga el míster", añadió.

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Kubo y su relación con Matarazzo

También habló de Matarazzo y de cómo es su relación con él como técnico del cuadro txuri urdin. "Le llamó coach. Tuvo otros jugadores japoneses y se llevó mucho con ellos. Siempre me dice que quiere ir a Japón de vacaciones. El euskera nos cuesta a los dos, a mí un poco menos que a él. Es muy listo, ya me lo contó Endo. Se podía dedicar a los bancos y todo eso", aclaró.