Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 23:27h.

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante Osasuna con tres sobresalientes

Autor de un doblete frente a Osasuna

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La Real Sociedad sigue con paso firme en su escalada en LALIGA EA SPORTS. El equipo de Pellegrino Matarazzo solventó con holgura el duelo ante Osasuna y sigue tras los pasos de Celta y Betis en la clasificación mientras aguarda a que llegue la fecha de la final copera frente al Atlético de Madrid. Uno de los grandes artífices del resurgir txuri urdin está siendo Gonçalo Guedes. El portugués es determinante y frente a los navarros lo volvió a demostrar.

Guedes se sacó un par de buenos goles de la chistera y un partido muy completo para seguir demostrando por qué la Real Sociedad acertó en su fichaje. El luso está muy feliz y cómodo en Anoeta y en Gipuzkoa y se marca objetivos ambiciosos por delante en lo que queda de temporada. El principal no es otro que superar los números que cosechó durante su etapa en el Valencia. De momento va por el camino idóneo.

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"Es un objetivo claro, quiero pasar los números de mi mejor temporada, estoy trabajando para ello. Pero lo más importante hoy fueron los tres puntos del equipo, fuímos muy superiores al rival", comentó en declaraciones a DAZN tras el partido.

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La opinión de Guedes

Gipuzkoa y la Real Sociedad: "La comida está muy bien aqui, lo estoy pasando bien, disfrutando del fútbol, el equipo hizo un gran partido, estamos jugando cada vez mejor, es un gran momento y hay que continuar".

Partido clave: "Este partido era fundamental para estar más arriba. Queremos llegar lo mejor posible a la Coap y para eso hay que ganar todos los partidos hasta la final. Más confianza cogemos y mejor estamos para afrontar los partidos".

Matarazzo: "Desde que llegó me dio mucha confianza y para el jugador es importante. Dentro del campo estoy demostrando que merezco la confianza que me ha dado".

Oyarzabal: "Es un jugador muy bueno, el capitán, toda la gente está muy a gusto con él y es muy buen jugador. Todo el mundo lo sabe. Hay que ayudarlo siempre y esperemos que siga a este nivel".