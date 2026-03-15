Alineaciones confirmadas del Real Sociedad - Osasuna de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 19:51h.

Los dos equipos están separados por solo un punto en la clasificación

Gorrotxategi vuelve para el Real Sociedad - Osasuna ante su mentor Alessio Lisci: "Está destinado a ser importante"

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La Real Sociedad y el CA Osasuna ya han hecho oficiales sus alineaciones para el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Reale Arena con dos equipos separados por apenas un punto en la clasificación y con objetivos similares: acercarse a la pelea por Europa.

El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo llega tras una semana intensa marcada por su clasificación a la final de la Copa del Rey, mientras que el equipo de Alessio Lisci busca dar un golpe en San Sebastián después de su último empate liguero.

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Alineación confirmada de la Real Sociedad

La Real apuesta por un once ofensivo liderado por su capitán y con varias piezas importantes en el centro del campo.

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu; Igor Zubeldia, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes, Guedes, Ander Barrenetxea, Brais Méndez y Mikel Oyarzabal

El técnico realista mantiene una estructura ofensiva con varias piezas jóvenes en el ataque para intentar imponer el ritmo desde el inicio.

Alineación confirmada de Osasuna

El equipo navarro apuesta por un once equilibrado para intentar sorprender a domicilio y sumar puntos importantes.

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Javi Galán, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Valentin Rosier; Aimar Oroz, Lucas Torró, Jon Moncayola; Víctor Muñoz, Ante Budimir, Raúl Moro

El equipo de Pamplona confía en la experiencia de Budimir en ataque y en el trabajo del centro del campo para competir en Anoeta.