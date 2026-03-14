Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 17:54h.

Jon Gorrotxategi vs Martín Zubimendi: lo que gana y lo que pierde la Real según el Big Data

El técnico se deshace en elogios con el jugador txuri urdin

Compartir







El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha pedido a sus jugadores "entrar fuertes” al partido de LALIGA EA SPORTS de este domingo ante la Real Sociedad para ser "proactivos. El empate si es bueno o no malo lo sabremos a final de año. Nunca nos gustan, y menos en casa, pero cuando termina el año...”, ha reconocido sobre el 2-2 ante el Mallorca de la pasada semana.

El italiano ha remarcado "que hay partidos donde comentamos en la charla previa que el objetivo es meter en los primeros 15 minutos. El otro día también, pero no pudo ser. El empate del otro día no nos da la salvación virtual, pero mantenemos el golaverage. Hay que hacer cuantos más puntos posibles”, ha continuado.

PUEDE INTERESARTE Jon Gorrotxategi blinda su futuro en la Real Sociedad

De la Real, "espera un equipo agresivo en presiones que te salta con todo y que no tiene miedo a los duelos individuales. Son muy verticales con balón y su calidad individual, que es tremenda. No es inferior a Betis y Villarreal”, destacando un “elemento diferencial” como Oyarzabal. Asegura que su equipo tiene "muchísima ambición". "A veces se etiquetan a equipos y entrenadores de poca ambición. Debemos tener ganas de hacer bien las cosas”, concluyó.

Su opinión sobre Gorrotxategi

"Sabéis que soy de parte, a mí me encanta. Es un jugador buenísimo y está evolucionando mucho, pero porque lo que le pasó el año pasado. El año pasado con nosotros no empezó tan bien, pero es un jugador muy inteligente, trabajador y cuando tú trabajas mucho y juegas mucho, pues entre lo que aprendes y evolucionas en los entrenamientos y sobre todo lo que te exige la categoría, los jugadores cuando juegan mucho ya solo con lo que te exige la categoría evolucionan. Y Gorrotxategi, pues está... el Gorrotxategi de ahora no es el de la ida, es muy diferente. Ha evolucionado, pero te digo: es un jugador que está destinado a ser un jugador muy importante en Primera División por muchos años."