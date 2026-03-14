Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 15:03h.

El técnico cree que es necesario ganar a Osasuna para despejar las dudas sobre si el equipo está centrado

El motivo de la ausencia de Ante Budimir antes del Real Sociedad-Osasuna

Compartir







Pellegrino Matarazzo ha comparecido en sala de prensa. El entrenador de la Real Sociedad ha valorado diferentes aspectos del equipo antes de medirse a Osasuna. Del mismo modo, ha pasado revista a la enfermería txuri urdin, donde Jon Gorrotxategi, Aihen Muñoz y Take Kubo siguen siendo baja. Por otra parte, ha valorado el elevado precio de las entradas para la final de Copa del Rey y la situación de Wesley, que no juega desde hace un mes. A continuación, sus palabras:

El estado de los lesionados: "Gorrotxa está mejor, está mejorando. Tuvo molestias en la zona abductora después del partido de semifinales contra el Athletic de Bilbao. Por eso tampoco jugó ni un minuto en el último partido contra el Atlético de Madrid y no entrenó con nosotros hasta hoy. Ha estado de baja toda la semana, pero ya se encuentra mejor, completó la sesión y puede estar disponible para mañana. Aihen sigue teniendo molestias en la zona del muslo y aún no entrena con nosotros. Esperamos que pueda empezar a entrenar parcialmente después del partido. Que sea uno más el lunes y también ser una opción para el próximo partido contra el Villarreal".

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 30 en LALIGA EA SPORTS

Novedades con Take Kubo: "Sí, pero ya la sabéis. Take empezará a entrenar con el equipo durante el parón de selecciones nacionales. Está muy bien, su rehabilitación está progresando muy bien y esperamos tenerlo con el equipo. Ojalá pueda ser una opción para el partido contra el Levante.

El precio de las entradas para la final: "Para ser honesto, no tengo una comparación. No sé cuánto vale una entrada para la final de Copa en Alemania. Sí, creo que los precios son muy altos, se han vuelto muy altos, no solo en España sino también en Alemania. Así que es algo en lo que la gente debe pensar. Queremos que la gente vaya a los estadios, queremos que disfruten del fútbol, pero no tiene por qué ser tan doloroso para ellos ver deporte.

Buenos resultados con rivales de su liga: "Sí, es positivo que estemos ganando partidos, que tengamos los resultados que necesitamos, pero no lo hemos logrado pensando en 16 o 13-14 partidos, sino que nos enfocamos en cada partido y lo afrontamos como si fuera el último. Por eso dije que mañana Osasuna en casa es muy importante para nosotros, por todo lo que significa para nuestro futuro. Sí, es muy positivo y nos gustaría seguir así.

¿Por qué no juega Wesley?: "Wesley es un talento increíble, con un tiro increíble y no ha jugado en partidos anteriores también porque se han tomado decisiones por otros jugadores que también están en buena forma, quizás otros perfiles que hemos necesitado en este momento. Sin duda, si surge la necesidad de que un jugador entre al campo en situaciones de empate a uno para desequilibrar defensas cerradas, Wesley es una opción ideal para demostrar su valía. Se esfuerza al máximo en cada entrenamiento y busca mejorar, lo cual dice mucho de su carácter. Así que ya veremos. Al final, no puedo decir cuál será su papel. Lo tomaremos día a día, partido a partido. Pero, por supuesto, estamos todos muy abiertos a Wesley".

Necesidad de demostrar que no se despistan con la final: "Sí, lo creo. Después de la semifinal con el Athletic jugamos muy mal contra el Oviedo. Eso es una señal de alerta para nosotros. Queremos estar ahí desde el primer partido, después de la fase previa y después del Atlético de Madrid. Creo que es un muy buen momento para demostrar lo que queremos en LALIGA"