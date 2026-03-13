Posibles alineaciones del Real Sociedad - Osasuna para la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 06:10h.

Real Sociedad - Osasuna, las posibles alineaciones del partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Atlético con cinco notables y cinco suspensos

Compartir







La Real Sociedad recibirá al CA Osasuna en la que será la jornada 28 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará en Anoeta el domingo 15 de marzo a las 21.00 y enfrenta a dos clubes con dinámicas similares y que pelean por los mismos objetivos en liga. El club vasco viene de clasificarse a la final de la Copa del Rey que jugará frente al Atlético de Madrid y de perder contra este mismo equipo en liga por 3 goles a 2 en la jornada pasada. Los de Matarazzo están 8º con 35 puntos, a 5 del Celta que es el equipo que marca el primer puesto que clasifica a Europa. El Osasuna empató a 2 en los últimos minutos del partido frente al Mallorca con goles de Kike Barja y Ante Budimir. El equipo navarro se encuentra 11º con 34 puntos, a 1 de la Real Sociedad.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad perdió el partido de la jornada pasada frente al Atlético de Madrid y los de Pellegrino Matarazzo quieren recuperarse de la derrota ganando en casa al Osasuna. El técnico estadounidense no podrá contar con Takefusa Kubo, lesionado de los isquiotibiales y aún sin una fecha confirmada para su vuelta y tampoco con Álvaro Odriozola, con un rotura de ligamento cruzado anterior que le dejará apartado de los terrenos de juego hasta octubre. Aihen Muñoz es la única duda por molestias. Igor Zubeldia y Duje Caleta-Car se juegan ser el acompañante de Jon Martín en la zaga defensiva, Beñat Turrientes y Luka Sucic se disputan un puesto al lado de Gorrotxategi y en la parte izquierda del ataque Matarazzo tendrá que elegir entre Ander Barrenetxea y Pablo Marín.

PUEDE INTERESARTE Wesley, sentenciado por Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Posible once de la Real Sociedad frente al Osasuna:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Zubeldia/Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Carlos Soler, Gorrotxategi, Turrientes/Sucic

Delanteros: Barrenetxea/Marín, Oyarzabal, Guedes

Posible alineación del CA Osasuna

El CA Osasuna empató a 2 de manera épica frente al Mallorca en el Sadar. Los goles de Kike Barja y Ante Budimir en los últimos minutos consiguieron salvar al club navarro y sacar 1 punto del encuentro. Los de Alessio Lisci se enfrentan ahora a la Real Sociedad en Anoeta con tres bajas. Las de Raúl García de Haro y Rubén García por sanción, el primero con una roja directa en la jornada pasada y el segundo por ver la quinta amarilla en ese mismo partido. La tercera la de Iker Benito por lesión. Las principales dudas del entrenador italiano están en el centro de la defensa con el acompañante de Catena, Enzo Boyomo y Jorge Herrando son las opciones y en el extremo derecho, donde Raúl Moro y Moi Gómez se disputan el puesto.

Posible once del Osasuna frente a la Real Sociedad:

Portero: Herrera

Defensas: Galán, Boyomo/Herrando, Catena, Rosier

Centrocampistas: Oroz, Torró, Moncayola

Delanteros: Víctor Muñoz, Budimir, Moro/Moi Gómez