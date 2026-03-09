Fran Fuentes 09 MAR 2026 - 09:04h.

El brasileño sumará un mes sin minutos y apenas 60 en nueve partidos desde que llegó

Wesley Gassova llegó en préstamo a la Real Sociedad procedente de Al-Nassr, donde había perdido protagonismo en apenas año y medio. El extremo, que en su momento pintaba a uno de los mayores proyectos del fútbol brasileño, se marchó a Arabia Saudí para hacer el camino del dinero a la temprana edad de 19 años. Ahora, en su salto a Europa le está costando mucho tener continuidad en el conjunto txuri urdin. De este modo, Pellegrino Matarazzo ha priorizado opciones como Job Ochieng por encima del único fichaje que llegó en el mercado de invierno. El técnico norteamericano le ha sentenciado sin un solo minuto en los últimos cuatro partidos del equipo, un mes sin jugar y apenas 60 en nueve partidos desde que llegó

Y es que ni siquiera de suplente está entrando. Así las cosas, frente al Deportivo Alavés en Copa entró Dani Díaz como refresco en la banda. Ante el Elche dio entrada desde el banquillo a Ochieng. En el partido de ida con el Athletic Club en San Mamés entraron de suplentes Álvaro Odriozola y Job Ochieng. Frente al Real Madrid, Gonçalo Guedes, que fue suplente ese día, y Dani Díaz. Ante el Mallorca apostó por Arsen Zakharyan de titular, y en la segunda parte dio entrada a Ander Barrenetxea, que volvía de una lesión. De este modo, en la vuelta frente al Athletic apostó por Barrene en el once, mientras que Pablo Marín y Aihen Muñoz entraron de refresco. Y, por último, ante el Atleti salió con Pablo y Barrene en el once, entrando Guedes y Zakharyan de refresco.

Parece difícil pensar que la Real Sociedad ejecute su opción de compra por Wesley

Queda claro que Pellegrino Matarazzo tiene no una, sino varias opciones que prefiere por encima del brasileño. Quién sabe si será que viene fuera de ritmo desde Arabia Saudí, si se trata de una falta de conceptos respecto a los jugadores de la cantera de la Real Sociedad o si, simplemente, ve más preparados a otros jugadores para sumar al equipo. Wesley Gassova está cedido desde Al-Nassr, De cara al próximo verano el club se guarda una opción de compra valorada en 12 millones de euros, aunque de momento el jugador no está mostrando cualidades como para pensar en que la entidad vaya a afrontar su traspaso a título definitivo para que siga vistiendo de txuri urdin. Y es que a la temporada aún le quedan 12 partidos, entre las 11 jornadas ligueras y la final de Copa del Rey. Mucho tiene que cambiar la película para que el club le firme en propiedad.