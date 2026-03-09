Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 06:35h.

Kazunari Kita sufre un episodio racista en Zubieta y el árbitro lo consta en acta: "Se dirigió a él"

Doblete para la victoria frente al Castellón

Compartir







Pellegrino Matarazzo tenía razón. Es lo que muchos pensarán de nuevo este fin de semana al ver el partido que protagonizó Job Ochieng con el Sanse para superar al Castellón en Zubieta. El keniata, renovado hace unas semanas por el conjunto txuri urdin, anotó dos goles que refuerzan aún más la confianza que el técnico tiene depositada en él.

El técnico de Nueva Jersey viene contando con él desde que llegó a la Real y se ganó el premio del debut en el duelo frente al Elche. Ochieng se llevó la ovación de su público y los aplausos de Matarazzo, que volvió a contar con él en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic. Y, próximamente, seguro que tendrá más minutos con el primer equipo a tenor de su rendimiento en el Sanse. Ante el Castellón, anotó dos goles de bandera para encauzar la victoria de los suyos y volvió a dejar sensaciones de futbolista de élite.

Ochieng guía al Sanse a la victoria

Apenas transcurrido el segundo minuto de encuentro Ochieng estuvo muy atento para aprovechar un error en la zaga de Brignani y armar un veloz contraataque. La cabalgada culminó con un disparo centrado del atacante keniano frente al que Matthys, que pudo hacer más, no evitó que el balón terminara entrando en la portería.

Sin embargo, la respuesta local no se hizo esperar y en la siguiente acción de peligro, en el minuto 5, el Castellón volvió a igualar la contienda. Camara sirvió un preciso centro lateral que Cala se encargó de empujar a placer hacia el fondo de la red para establecer el empate en el marcador.

PUEDE INTERESARTE Sacan a la venta entradas para la final de Copa del Rey con precios disparatados

Prácticamente nada más sacar de centro, un desplazamiento en largo buscó a Dani Díaz, quien se sacó un espectacular centro con el exterior de la bota. En el corazón del área, Gorka Carrera irrumpió desde el punto de penalti para conectar un buen remate al primer palo, enviar de nuevo el esférico a guardar y volver a poner por delante a los donostiarras.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión fue para el Castellón. Un desajuste en la zaga local permitió la internada de Suero por el flanco izquierdo para servir el pase de la muerte hacia Camara, cuyo remate se estrelló en la madera. En el rechace, Raúl Sánchez se topó con el cuerpo de Fraga y la Real acabó concediendo el córner para despejar el peligro.

En el minuto 67, Ochieng rozó el gol con un remate de cabeza que se estrelló en la madera tras un preciso centro de Dadie desde la banda derecha. Solo dos minutos después, el propio Ochieng no perdonó para firmar su doblete particular. Aprovechó la falta de contundencia del Castellón en el área para marcharse en conducción y fusilar con la zurda la escuadra izquierda de la portería.

En el tiempo añadido, en una de las últimas acciones del choque, un nuevo error en la salida de balón dejó a Marchal con todo a favor en el perfil izquierdo. El atacante buscó la vaselina y, tras impactar el cuero en el larguero, Mariezkurrena apareció libre de marca para rematar a placer a portería vacía.