eldesmarque.com 14 MAR 2026 - 13:05h.

Los aficionados de ambos equipos han estallado y claman contra la RFEF

Primer problema en el Atlético de Madrid con las entradas de la final de Copa del Rey y primeras críticas de la afición por el reparto

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Los precios de las entradas para la final de la Copa del Rey siguen generando controversia entre los aficionados, tanto de la Real Sociedad como del Atlético de Madrid. Los clubes, que poco pueden hacer ante los precios fijados por la Real Federación Española de Fútbol, han concedido facilidades para la gestión, pero, por ejemplo, en el club txuri urdin se ha generado una gran polémica por el reparto de las localidades. Su presidente, Jokin Aperribay, ha acudido a sala de prensa para dar explicaciones sobre este asunto. Algo que no han hecho, de momento, en la entidad rojiblanca.

En este sentido, no son pocas las voces que piden a los clubes que sufraguen un porcentaje de las entradas. Los precios, que oscilan desde los 89 euros (en un escaso margen) hasta muy por encima de los 200, son un escollo importante. Especialmente si tienes en cuenta que a ellas tienes que sumarle el elevado coste de hospedaje durante el fin de semana en la ciudad de Sevilla, en caso de acudir con antelación, y el desplazamiento de ida y vuelta.

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Las quejas van dirigidas hacia la Real Federación Española de Fútbol, que es quien ha fijado los precios. De momento, ningún club ha planteado la posibilidad de hacerse cargo de una parte de las entradas para que los aficionados tengan su localidad a un precio más razonable. Lo que sí han hecho es cargar el muerto a la RFEF y asumir que los clubes solo se encargarán de la distribución de las entradas.

De este modo, la polémica está servida. De todas maneras, aún queda cierto margen para anunciar cualquier tipo de medida que facilite económicamente a sus aficionados que puedan asistir al encuentro. Habrá que esperar un poquito más.