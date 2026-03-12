Las solicitudes ya superan las entradas disponibles y habrá sorteo entre socios, pero con un pequeño truco

Sacan a la venta entradas para la final de Copa del Rey con precios disparatados

La afición de la Real Sociedad está bastante enfadada por la última noticia del club respecto a las entradas de la final de la Copa del Rey. La RFEF anunció el martes que cada entidad dispondrá de 25.560 localidades, con el 15% reservado para los compromisos del propio club. El caso es que este miércoles, de manera sorprendente, anunciaron también que se podría realizar una cesión de entradas una vez que cada socio tenga derecho a comprarla.

En total, quitando ese 15%, la Real destinará 21.726 entradas a sus socios, que se pueden inscribir hasta este viernes 13 de marzo en la plataforma habilitada a través de la web oficial de la entidad. "En caso de que el número de solicitudes supere las entradas disponibles se procederá a realizar un sorteo", anunció el club. Y es ahí donde llega el problema.

Hasta la fecha, la Real ha confirmado 22.422 solicitudes, por lo que ya se supera la cifra de entradas disponibles. Los socios con 25 años o más de antigüedad tendrán su entrada garantizada, mientras que el resto de socios tendrán que someterse a ese sorteo. De momento, y a la espera del cierre definitivo, con muchas opciones de obtener un billete para la cita de Sevilla.

Críticas a la Real Sociedad por las entradas de la final de Copa del Rey

El caso es que, tras la reunión con la RFEF, la Real Sociedad ha anunciado que las entradas "serán nominativas", pero con un pequeño truco. Los socios que tengan derecho a entrada tendrán que gestionar la compra a través del portal de la RFEF, pero esa localidad se podrá ceder a un tercero: "A la hora de completar el pago correspondiente de su entrada, cada socio podrá introducir los datos identificativos de la persona que vaya a utilizar la entrada".

Dicho de otra forma: un socio que tenga derecho a entrada podría poner el nombre en la plataforma de la RFEF de otra persona distinta. Y es ahí donde se han desatado muchísimas críticas contra el club, ya que aficionados con poca antigüedad podrían verse beneficiados ante otros que llevan cerca de 20 años con su carnet.

Lo que está claro es que ningún sistema termina de convencer a las aficiones. De hecho, en el Atlético de Madrid también hay cierta polémica por su reparto de entradas, basado únicamente en la antigüedad. En su caso, se esperan cerca de 70.000 solicitudes. Ese sistema de antigüedad premia siempre a los mismos hinchas, mientras que los más jóvenes no tendrán opción de acudir a la final.