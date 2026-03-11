Celia Pérez 11 MAR 2026 - 19:10h.

El técnico ha valorado la actualidad txuri-urdin

Pellegrino Matarazzo medita su duda con la Real Sociedad en La Cartuja: tres opciones y un condicionante

Pellegrino Matarazzo ha llegado a la Real Sociedad y ha conseguido ganarse el corazón de miles de aficionados txuri urdines. El estadounidense ha convencido con su idea deportiva, devolviendo al equipo a su mejor versión, recuperando sensaciones en LALIGA y plantándose en la final de Copa del Rey. Y no solo por lo deportivo, el nuevo técnico empieza a vivir la cultura vasca de muy cerca y muestra siempre su cara más cercana. Muestra de ello es el desayuno informativo con la prensa esta mañana en Zubieta.

Desde las instalaciones del conjunto donostiarra, el técnico de Nueva Jersey ha respondido a las preguntas, tratando con calma la final del próximo mes de abril y hablando de nombres propios como Take Kubo y Oskarsson.

"Jugar una final ya es una oportunidad única, imagina el ganarla. No importa el rival que hubiese, nosotros jugamos para ganar. Ya ganamos al Barcelona en Liga y podemos ganar a buenos equipos. No será fácil porque son un equipazo", señaló acerca de la final de La Cartuja contra el Atlético de Madrid.

Matarazzo pone fecha a la vuelta de Kubo

En concreto, sobre Kubo apuntó que espera que ya tras el parón de selecciones vuelva a entrenar con el grupo y poder entrar en los planes. "Kubo está progresando bien, el plan es que empiece a entrenar con el grupo tras el parón de selecciones. Ahora va cogiendo ritmo y será una opción para el primer partido postparón de selecciones", señaló.

Además, también habló de Oskarsson. El delantero islandés ha dado un giro a su temporada de manera sensacional. Comenzó con poco protagonismo y con una escasa aportación goleadora. Sin embargo, desde la llegada de Matarazzo, encontró su sitio y el jugador le devolvió al míster esa confianza a base de goles.

"Lo está haciendo bien y claro que va cogiendo confianza en su cuerpo, eso es importante. Era clave que primero fuese jugando 30 minutos para poder pasar a jugar 60 como el día del Atlético. Está feliz y consiguiendo goles", añadió.