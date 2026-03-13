Oyarzabal cuenta con cariño cómo imita su hijo sus celebraciones: "Es lo que más vale"

Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 14:45h.

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, afirma sentirse "muy querido" tras convertirse en el máximo goleador de la historia de Anoeta con 69 dianas. "Venimos de una situación complicada, no empezamos bien la temporada, y estar ahora como estamos tiene un gran valor. Es momento para disfrutar", ha arrancado el capitán txuri urdin en una entrevista publicada este viernes por el club.

Mikel Oyarzabal se convirtió el pasado 4 de marzo, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic, en el máximo goleador de la historia de Anoeta con 69 goles, uno más que Darko Kovacevic. "Soy muy afortunado", ha declarado. El capitán realista transformó la pena máxima que llevaba a su equipo a una final con público 38 años después. "Tener la oportunidad de conseguir un logro así en un momento tan especial es increíble. Nos queda un último paso, pero el poder vivir la final es único", ha remarcado.

El de Eibar llegó a la entidad txuri urdin en 2011, a la edad de 14 años y, tras más de media vida en el club, tiene claro que está viviendo momentos que "no pensaba que iba a vivir". "Estoy feliz, pero quiero seguir cumpliendo objetivos para ayudar al equipo", ha añadido.

Más de una década desde su debut

Debutó el 25 de octubre de 2015, y su primer gran momento fue la victoria ante el Barcelona con un gol suyo a los 18 años que ha rememorado como uno de los "más importantes" de su vida ya que apenas llevaba 10-15 partidos jugando con el primer equipo, y ganar al Barcelona fue un "momento inolvidable".

Otro momento memorable fue, sin duda, la Copa del Rey ganada en 2021 ante el Athletic en un año "complicado para todo el mundo" por la pandemia. Eso sí, tiene la espinita clavada de que el equipo no pudo festejarlo con la afición, aunque cree que fue una "liberación" para los seguidores realistas a pesar de haberlo vivido desde casa.

"Estoy tranquilo y disfrutando del momento", ha señalado el capitán txuri urdin sobre su momento actual. "No sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero tengo claro que voy a aprovechar al máximo todo el tiempo que esté aquí porque es donde quiero estar", ha subrayado.

Tras responder a varias preguntas, Oyarzabal ha calificado a varios exjugadores de la Real en una sola palabra: Kovacevic, a quien ha relegado en el ranking con sus 69 goles, es un "ídolo"; Carlos Vela, "talento"; Xabi Prieto, "capitán"; Meho Kodro, "killer"; e Imanol Agirretxe, "avión".