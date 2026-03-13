El motivo de la ausencia de Ante Budimir antes del Real Sociedad-Osasuna

Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 17:38h.

Tanto Budimir como Boyomo apuntan a llegar a Anoeta

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El CA Osasuna sigue preparando su próximo compromiso liguero en el que visitarán a la Real Sociedad este domingo en Anoeta y este viernes se ha entrenado sin Enzo Boyomo ni su estrella, Ante Budimir, al 100%. Ante la posible preocupación por el estado físico del ariete croata, el club confirma que estará disponible para Alessio Lisci en el choque de la jornada 28 de LALIGA EA Sports.

Según informa EFE, la ausencia de los dos futbolistas rojillos durante parte de la sesión en Tajonar se debe al control de cargas de los preparadores físicos durante la presente semana. Los dos han entrenado en el interior de las instalaciones y no corre peligro la presencia de ninguno de ellos para la cercana visita a Donosti de este domingo.

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Esta temporada, Ante Budimir sólo se ha perdido un encuentro en Copa del Rey y otro en LALIGA EA Sports, la visita al Sevilla, mientras que ha sido titular en 24 de los 26 encuentros en el torneo de la regularidad marcando 13 goles. Por su parte, Enzo Boyomo sufrió un esguince ante el Celta de Vigo hace algo más de un mes y, pese a sumar varias convocatorias ya de vuelta, se ha quedado sin sitio en el centro de la defensa por detrás de Catena y Herrando.

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Osasuna busca el primer triunfo de la temporada ante la Real Sociedad

Con el balcánico y el camerunés sin problemas para estar en el Real Sociedad-Osasuna, la única baja por lesión será la de Iker Benito, que sigue inmerso en su proceso de recuperación y aún tiene algunos meses por delante. Eso sí, Lisci sufrirá dos ausencias importantes con las sanciones sobre Rubén García, que cumplirá ciclo de amarillas y Raúl García de Haro, expulsado el pasado sábado en El Sadar ante el Mallorca.

Será la tercera vez en esta temporada en la que Osasuna y Real Sociedad se enfrenten en partido oficial, además de haber jugado dos amistosos. Los txuri urdin se llevaron el triunfo en la primera vuelta de LALIGA EA Sports en El Sadar por 1-3 y la clasificación en octavos de final de la Copa del Rey por penaltis tras el 2-2 con el que llegaron al final de la prórroga.