Manu Carreño y el golpe de Florentino Pérez con el fichaje de Cucurella

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 15:36h.

El presidente blanco vuelve a adelantar a Atleti y Barça

Lo que Bernardo Silva y Jorge Mendes han pedido en prima al Real Madrid y que Atlético y Barça se han negado

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Florentino Pérez ha decidido convertirse el gran agitador del mercado de verano. El presidente del Real Madrid se ha puesto manos a la obra para restructurar una plantilla que ha dejado muchas dudas la temporada pasada y para ello se ha asegurado la vuelta de José Mourinho. El luso cogerá las riendas de un equipo en el que estará a buen seguro Marc Cucurella, recientemente confirmado, y Bernardo Silva, aunque el luso aún no es oficial.