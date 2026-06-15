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Manu Carreño y el golpe de Florentino Pérez con el fichaje de Cucurella: "¿Quién dijo que no había nadie del Madrid en la selección?"

Manu Carreño y el golpe de Florentino Pérez con el fichaje de Cucurella
Marc Cucurella, antes de un partido del Chelsea. Cordón Press
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Florentino Pérez ha decidido convertirse el gran agitador del mercado de verano. El presidente del Real Madrid se ha puesto manos a la obra para restructurar una plantilla que ha dejado muchas dudas la temporada pasada y para ello se ha asegurado la vuelta de José Mourinho. El luso cogerá las riendas de un equipo en el que estará a buen seguro Marc Cucurellarecientemente confirmado, y Bernardo Silva, aunque el luso aún no es oficial.

La oficialidad del lateral ha provocado un importante golpe en la mesa por parte de Florentino Pérez, al hacerse por uno de los grandes pretendidos y adelantando a clubes como Atlético de Madrid y Barça. Así lo ha desgranado Manu Carreño en el editorial de este lunes (lo puedes ver en el vídeo superior).

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