María Trigo 15 JUN 2026 - 11:52h.

En la imagen aparece el internacional español cuando era muy pequeño vestido del Real Madrid

El Real Madrid gastó 217 millones en cinco fichajes en 2025 y un año después los ha sustituido a todos con 130 millones más

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La primera reacción del entorno de Marc Cucurella tras hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid no se ha hecho esperar. Ha llegado por parte de su mujer, Claudia Rodríguez, que tras despedirse del Chelsea, reveló una foto suya de cuando era niña vestida del Real Madrid. "Por otro lado, exploto de orgullo y felicidad. Qué empiece la aventura", escribió en las stories de su Instagram.

La fotografía, como se puede ver, muestra a una pequeña Claudia que aún lleva chupete con la elástica blanca. Una indumentaria que, quién le iba a decir por aquel entonces, ahora va a defender su marido hasta 2032. El Real Madrid le ha pagado al Chelsea 55 millones de euros fijos más otros cinco en variables para hacerse con los servicios de Marc Cucurella, lateral izquierdo catalán.

Y así se ha despedido del Chelsea

Antes de esa curiosa imagen, también subió otra stories en la que aparecía junto a su marido en la que decía adiós a Londres y al Chelsea con mucho cariño: "No sé cómo decir adiós a mi casa. Gracias a todos los que han formado parte de esta experiencia; me siento muy afortunado por todo lo que hemos compartido estos últimos años. Llegué con dos bebés y me voy con dos niños pequeños y una niña británica, y no sé cómo voy a explicarles que el Chelsea ya no es parte de nuestras vidas. Todo lo que hemos vivido estos últimos años ha sido pura experiencia de aprendizaje; hemos vivido todo, pero sobre todo, hemos disfrutado de este viaje. Gracias a todos los que han formado parte de este capítulo de nuestras vidas, gracias a mis niñas, a las que voy a extrañar mucho, y gracias a cada Azul que he conocido. Te deseo todo lo mejor; Londres siempre será azul".

El Real Madrid ya presumen de Cucurella

A horas del debut de España en el Mundial 2026, el conjunto madridista ya presume de su nuevo fichaje y acaba de publicar este vídeo de algunas de sus mejores jugadas: