María Trigo 15 JUN 2026 - 09:43h.

E precio, cuándo se ha firmado el contrato y qué le ha dicho Mou al internacional español

Luis de la Fuente esquiva el fichaje de Cucurella por el Real Madrid: "Sé de su compromiso"

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Aún no es oficial ni parece que lo sea antes de que concluya el Mundial, pero todo hace indicar que Marc Cucurella jugará en el Real Madrid. Ha sido una de las noticias del fin de semana y, poco a poco, se van conociendo algunos detalles del acuerdo entre las partes para que el lateral izquierdo deje el Chelsea: precio, cuándo se ha firmado el contrato y qué le ha dicho José Mourinho al internacional español.

"Cucurella está ilusionado, su familia también. Él quería volver a España. La prioridad era Barcelona, pero no ha podido ser y el Real Madrid paga 55 millones de euros fijos más cinco en variables. Ha sido una operación relámpago, me dicen que express", cuenta la periodista Helena Condis en la Cadena Cope, donde dio muchos más detalles de lo que había pasado, revelando el factor José Mourinho:

"Ha sido clave Mourinho. Me dicen textualmente 'Mourinho iba loco por fichar a Marc'. El fichaje se ha cerrado a partir del viernes y a lo largo de este fin de semana, se ha producido firma el contrato de forma telemática. Y es después, no antes, cuando José Mourinho le llama por teléfono y habla con el jugador, pero me dicen que la clave ha sido que Cucurella quería volver a España, que Mourinho iba loco por ficharlo, que el Real Madrid le ha presentado una gran oferta. Operación express que se ha gestado en muy pocas horas. Me confirman que es hoy cuando Mourinho le llama aquí en Atlanta es cuando y le da la enhorabuena por ser nuevo futbolista del Real Madrid. Le dice que es un futbolista que le encanta y que está feliz de la vida de poder contar con él la próxima temporada en su equipo".

Cabe recordar que desde hacía semanas se hablaba de que tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona también estaban negociando para fichar a Marc Cucurella.