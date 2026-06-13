Celia Pérez 13 JUN 2026 - 18:01h.

El lateral cuenta cómo se mantiene al margen de los rumores

Cucurella se tatuará la cara de Luis de la Fuente si España gana el Mundial: "Creo que está bien"

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A pesar de que el Mundial concentrará buena parte de la atención en el próximo mes, el mercado de fichajes sigue su curso y es difícil obviar los cientos de rumores que rodean a los jugadores. Uno de los nombres más salen a la palestra, ya sea para reforzar el Atlético de Madrid o el Barcelona, entre otros, es el de Marc Cucurella, que desde la concentración de la selección española prefiere mantenerse al margen.

El lateral, en una entrevista en el diario Marca, desvela cómo afronta los rumores y su forma de abstraerse. "Leyendo poco y haciendo poco caso. Mis agentes ya saben que no tienen que decirme nada. Estoy muy contento donde estoy y mi familia también. Lo que tenga que venir, vendrá. Ahora mismo estoy centrado en el Mundial y en disfrutar de esta experiencia, que es la primera y quién sabe si será la última", señaló

De hecho, con la llegada de Xabi Alonso para tomar el mando del Chelsea, Cucurella se muestra ilusionado y habla muy bien del técnico de Tolosa. "He hablado con él y me transmitió mucha confianza. Además, he hablado con Grimaldo y con Borja, que han trabajado con él, y me han hablado muy bien. El proyecto parece muy interesante", aseguró.

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Todo bien después de que en las últimas semanas esté circulando informaciones de una posible salida del cuadro inglés con pretendientes fuertes en la puja como Atlético de Madrid y Barcelona. El lateral no vería con malos ojos una salida con destino a España, aunque el precio para poder salir del Chelsea podría ser el gran escollo en la operación.

De ahí que, mientras tanto, surgen otras alternativas como la de Grimaldo, en el caso del conjunto colchonero, que podría salir del Bayer Leverkusen por sólo 10 millones de euros.