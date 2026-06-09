Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 10:33h.

El lateral español ha vuelto a dejar una declaración viral

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Marc Cucurella, objetivo del FC Barcelona y del Atlético de Madrid para el mercado de fichajes, se ha convertido en uno de los futbolistas españoles más queridos por los aficionados de La Roja en los últimos meses. Su papel en la conquista de la Eurocopa 2024, su personalidad desenfadada y su naturalidad delante de las cámaras le han convertido en un habitual de los contenidos virales de la Selección Española que circulan por Internet. Esta vez, el lateral del Chelsea ha vuelto a protagonizar uno de esos momentos que se está viralizando por las redes sociales.

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Todo ha ocurrido durante un debate con Davoo Xeneize, uno de los creadores de contenido deportivos más populares de Argentina. La charla consistía en elegir que selección era mejor, si el once inicial de Argentina 2022 o el de España 2010 y, después de que los dos eligieran a sus jugadores línea por línea, debatían cual de ellos era mejor.

Marc Cucurella elige entre Xabi Alonso y Xavi Hernández

Cuando el debate llegó a la zona del centro del campo, el creador de contenido argentino eligió a Rodrigo De Paul. En el caso de Cucurella, el lateral del Chelsea diría el nombre de pila que comparten Xabi Alonso y Xavi Hernández y el influencer no identificaría a la primera a cual de los dos se refería. La contestación del futbolista fue sin apenas pensar. "El normal".

El español eligió al interior del Fútbol Club Barcelona por delante de su actual técnico y la forma en la que lo hizo se ha hecho viral en redes sociales. El ex entrenador del Real Madrid fue anunciado como mánager del Chelsea hace varias semanas y estas declaraciones de Marc Cucurella, que es uno de los objetivos de Barcelona y Atlético de Madrid para este mercado de fichajes, seguro que no le van a sentar bien.