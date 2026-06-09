Ponen la versión larga del himno de España y los jugadores no se aguantan la risa

Javi Rayo 09 JUN 2026 - 05:16h.

El himno de España llegó a durar más de dos minutos

Luis de la Fuente acaba con todos los debates: Unai Simón será su portero en el Mundial

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Los jugadores de la Selección Española han vivido un momento de 'tierra trágame' antes del amistoso ante Perú, última prueba para los de Luis de la Fuente antes del debut en el Mundial ante Cabo Verde del próximo 15 de junio. Como siempre antes de cada partido, los internacionales españoles se alinearon para escuchar los himnos. La anécdota se produjo cuando llegó el turno del himno español. A diferencia de lo que ocurre en Europa, las autoridades del encuentro optaron por poner la versión larga del himno, con más de dos minutos de duración.

El divertido momento durante la ceremonia de himnos

Al principio todo iba bien pero con el paso de los minutos, los jugadores de la Selección Española no sabían dónde meterse. Algunos optaron por seguir mirando al frente, otros por bajar la mirada y al final todo acabó con varios futbolistas incapaces de aguantarse la risa ante tan surrealista momento. Como era de esperar, la secuencia no tardó hacerse viral en redes, comentada por muchos de los aficionados españoles que decidieron madrugar -o trasnochar- para ver la última probatura de la Selección Española antes de que el balón eche a rodar la próxima semana ante Cabo Verde.

Una anécdota que deja patente el buen rollo de una plantilla, la de la Selección Española, que afrontó el amistoso ante Perú como si fuera un partido más de la cita mundialista. Enchufados desde el minuto uno, todos los jugadores que pasaron por el verde del estadio de Puebla intentaron convencer a Luis de la Fuente de que pueden tener un hueco en los próximos partidos de España en el Mundial.