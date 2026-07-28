Marc Cucurella cumple con su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente

Javi Rayo 28 JUL 2026 - 17:21h.

El futbolista del Real Madrid ya tiene a Luis de la Fuente tatuado en su brazo

El llanto de Cucurella tras reencontrarse con Claudia Rodríguez y su hijo Mateo tras la final

Compartir







Todo empezó como una broma y ha acabado con un tatuaje para toda la vida. Marc Cucurella no ha tardado ni un mes en cumplir su promesa, sin temer las consecuencias. España se proclamó campeona del mundo y cumpliendo con lo que había dicho, se ha tatuado la cara de Luis de la Fuente y la copa de campeones en uno de sus brazos. El futbolista del Real Madrid lo ha compartido en sus redes sociales.

Reproduce el vídeo que aparece en la parte superior de la noticia y descubre el surrealista diseño.