El llanto de Cucurella tras reencontrarse con Claudia Rodríguez y su hijo Mateo tras la final

Javi Rayo 24 JUL 2026 - 09:04h.

La mujer del futbolista del Real Madrid ha compartido el emotivo momento

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Marc Cucurella ha sido uno de los grandes protagonistas del Mundial de España. No por su buen juego en el campo, sino también por todo lo que representa fuera de él con sus valores. El nuevo futbolista del Real Madrid vivió un momento muy emotivo tras el pitido final y su mujer, Claudia Rodríguez, se ha encargado de mostrarlo en su canal de Youtube. El ex del Chelsea rompió a llorar nada más ver a su hijo Mateo.

La emoción de Marc Cucurella con su familia

El partido ante Argentina fue muy importante para Marc Cucurella por muchos motivos, pero uno de ellos estaba en la grada. Por primera vez durante todo el torneo, el futbolista catalán contó con el apoyo in situ de su hijo Mateo, su pequeño con autismo. Tal y como han contado Marc y Claudia Rodríguez en varias ocasiones, Mateo necesita estar en un palco insonorizado en el estadio, y ante la imposibilidad de conseguirlo en Estados Unidos, prefirieron que el mayor de los tres hijos se quedara en Londres en todos los partidos menos en la ansiada final.

Como la influencer muestra en su canal de YouTube, Mateo empezó el partido en la grada junto a sus hermanos pero acabó yéndose a una sala de juegos habilitada en el estadio para estar más tranquilo. Tras el pitido final, y ya con España campeona, Claudia Rodríguez y sus hijos bajaron al césped para reencontrarse con Cucurella. Fue entonces cuando llegó el momento más emotivo. Nada más verles, el futbolista del Real Madrid se fundió en un profundo abrazo con su familia y arrancó a llorar sin consuelo de la felicidad de estar viviendo un momento que nunca olvidará. Las imágenes no han tardado en hacerse viral en las redes sociales, aplaudiendo tan emotivo gesto.