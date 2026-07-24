Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 08:54h.

El lateral del Tottenham Hotspur recibió un homenaje por todo lo alto en su pueblo

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Pedro Porro sigue viviendo días inolvidables después de proclamarse campeón del mundo con la Selección Española. Tras completar un sobresaliente Mundial, en el que incluso fue incluido por la FIFA en el mejor once del torneo, el lateral regresó a Don Benito, su localidad natal, para recibir el homenaje de sus vecinos. Allí protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración al entregar su medalla de campeón del mundo a su abuelo Antonio, una de las personas más importantes en su vida.

El bonito detalle de Pedro Porro a su abuelo

El acto reunió a cientos de vecinos de Don Benito, que quisieron reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más ilustres de la localidad. Antes de recibir la medalla de manos de su nieto, Antonio tomó la palabra y dio un mensaje de agradecimiento. “Os quiero dar las gracias a todo Don Benito entero. Es mi corazón, es mi alma, es mi vida, pero ahora ya pertenece a vosotros. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias, gracias, gracias!”, comentó.

A continuación, Pedro Porro le colocó la medalla de campeón del mundo alrededor del cuello. El gesto es una muestra del agradecimiento del internacional español hacia quien ha desempeñado un papel fundamental durante su infancia. El propio futbolista ha explicado en varias ocasiones que sus abuelos fueron un apoyo decisivo en sus primeros años, acompañándole a entrenamientos y partidos cuando sus padres trabajaban. Su abuelo Antonio estuvo presente en cada paso de una trayectoria que ha terminado llevando al lateral hasta la élite del fútbol mundial.

El lateral ha compartido en su perfil oficial de Instagram, acompañado del mensaje “Misión cumplida”, un vídeo de su abuelo con la medalla de campeones. Después de firmar un gran Mundial y ser uno de los nombres propios de la selección de Luis de la Fuente, Porro quiso que el mayor premio de su carrera acabara en las manos de quien siempre creyó en él, delante de todo el pueblo que le ha visto crecer.