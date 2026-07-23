Eric García salvó a España de encajar un gol mientras celebraban: el detalle de una cámara lo revela

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 11:11h.

El central del FC Barcelona 'salvó' a La Roja de un posible desastre

La Finalissima entre España y Argentina apunta a una nueva fecha en Qatar

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La Selección Española conquistó el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en una final decidida por el gol de Ferran Torres. Mientras el resto de jugadores corrían a abrazar al delantero del FC Barcelona para celebrar un tanto que acabaría dando el título, hubo un futbolista que reaccionó de forma muy diferente: Eric García. El defensa catalán permaneció en su campo renunciando unirse a la celebración. Un gesto que pasó desapercibido durante el partido, pero que un vídeo viral en redes sociales ha convertido esta acción en uno de los detalles más comentados de la final.

Eric García no se dejó llevar por la euforia y 'salvó' a España del ridículo

El vídeo, que ya acumula más de dos millones de visualizaciones en X, muestra cómo Eric García decide no correr hacia la piña formada por sus compañeros después del 1-0 de Ferran Torres. En lugar de celebrar el tanto, el central permanece en su propio campo, pendiente de la posible reanudación del juego.

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Tras un gol, el equipo que lo ha encajado puede sacar de centro con rapidez siempre y cuando el balón permanezca inmóvil en el punto central, el árbitro autorice el inicio del juego y todos los futbolistas del equipo que pone el balón en movimiento se encuentren en su propio campo. La ausencia de jugadores rivales en la otra mitad no impide la reanudación del encuentro, por lo que Eric 'salvó' a La Roja de un posible ridículo.

El central del FC Barcelona optó por mantenerse en su posición para impedir cualquier intento de Argentina de sorprender a España con un saque rápido mientras el resto del equipo celebraba el tanto. El vídeo se ha hecho viral por la concentración máxima que demostró el defensa en un momento de euforia, pese a que los únicos minutos que disputó en toda la Copa del Mundo fueran en esa final.