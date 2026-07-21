Celia Pérez 21 JUL 2026 - 16:53h.

Ambas selecciones podrían verse las caras dentro de unos meses

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Con España celebrando aún el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final algunos comienzan a poner el punto de mira en la próxima fecha que medirá a las dos grandes selecciones. Hay que recordar que aún está pendiente de disputarse la Finalissima entre ambos equipos, que inicialmente estaba prevista para marzo de este año en Qatar, pero que fue suspendida por todo el conflicto bélico de Oriente Medio.

El duelo que debía haberse disputado entre España y Argentina a finales del mes de marzo como campeones de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, se suspendió como consecuencia de la guerra en Irán que se ha extendió al resto de Oriente Medio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo para encontrar un escenario alternativo. Pues bien, ahora Martin Arevaloo de ESPN Argentina apunta que la fecha en la que finalmente podría disputarse la final entre Argentina y España sería en noviembre en Qatar.

Scaloni, en el aire

La continuidad del entrenador Lionel Scaloni parece todavía más difícil, sobre todo tras sus declaraciones este domingo después de la derrota ante España. Consultado por la prensa por su continuidad una vez finalizado su contrato a finales de 2026, el entrenador fue claro: "Hasta diciembre y después seguramente corte, igual lo tengo que hablar con el presidente".

"Ha sido un placer estar acá, un orgullo, en mis mejores sueños no lo había pensado. Hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá, y después va a ser complicado. También es justo que se pueda cambiar, y lo veo hasta bueno, lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores, el pueblo", añadió, poco después de haber abandonado la conferencia de prensa pospartido conmovido y entre lágrimas.

Estas declaraciones chocan sin embargo con comentarios de los últimos meses y semanas en los que tanto Scaloni como directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían dado indicios sobre una posible renovación. Pase lo que pase con el entrenador, la Albiceleste tiene por delante dos fechas FIFA en los próximos meses, una entre finales de septiembre y principios de octubre y otra a mediados de noviembre, aunque por el momento no hay rivales confirmados para potenciales amistosos.