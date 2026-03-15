Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 15:05h.

España necesita dos rivales para la ventana de selecciones de marzo

La opción de España como partido alternativo a la Finalissima con Argentina

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La Finalissima que debían disputar España y Argentina en Qatar ha quedado cancelada de forma oficial este domingo al no encontrar alternativa al país del Golfo Pérsico. La UEFA lo ha confirmado mediante un comunicado en el que señala a la AFA por rechazar todas las propuestas y ha agradecido su colaboración al Real Madrid y a la RFEF, que busca alternativa para los partidos de esta ventana de selecciones.

La Real Federación Española de Fútbol busca ahora con qué partidos tapar los encuentros ante la Albiceleste y Egipto que debía haber disputado en Doha en esta última ventana antes del Mundial. Entre las alternativas está la Serbia de Veljko Paunovic y, como adelantó Marca, ya se habrían producido conversaciones con el combinado balcánico.

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España habría prometido a Luis de la Fuente jugar dos encuentros en este mes de marzo como preparación para el Mundial y, a menos de una semana de la convocatoria oficial, la RFEF se ha puesto manos a la obra. En su comunicado, la federación española confirma que ha estado siempre al lado de la UEFA en estas negociaciones mientras que el organismo europeo señala directamente a la federación argentina por rechazar las propuestas.

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La UEFA ha detallado las distintas propuestas presentadas a la AFA y cómo desde Argentina echaron atrás todas ellas con la alternativa de una fecha "inviable" para España. Desde la posibilidad de jugar un único encuentro en el Santiago Bernabéu hasta disputarla a ida y vuelta pero ninguna de estas cuajó.

El comunicado de la RFEF tras la cancelación de la Finalissima

El 16 de mayo de 2025 la RFEF se reunió en Paraguay con CONMENBOL, FIFA, UEFA y AFA para iniciar los trámites que permitieron llegar a un acuerdo para disputar la Finalísima en Qatar.

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El pasado 28 de febrero se desata una situación bélica que afecta a varios países, entre ellos Qatar. Todas las instituciones involucradas han entendido que, lamentablemente, era imposible disputar allí los partidos previstos.

Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello.

España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones.

Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades:

Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito.

Celebrar el partido en sede neutral.

Celebrar el partido con otro formato.

España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalísima ha sido cancelada.

Paralelamente y de manera responsable para los intereses de la Selección española, la Federación ha iniciado las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana en España.

La Federación lamenta la cancelación de este partido ante las circunstancias quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro.