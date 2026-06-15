Redacción ElDesmarque 15 JUN 2026 - 13:03h.

El árbitro vasco se confiesa en el podcast 'La otra grada'

El Real Madrid pide a la UEFA retirar los títulos ganados por el Barça durante el 'caso Negreira'

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El 13 de agosto de 2017, el árbitro bilbaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea se estrenó en un Clásico con 31 años. Se disputaba la ida de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou y la actuación del colegiado vasco fue manifiestamente mejorable.

Nueve años después, De Burgos decide por fin hablar sobre aquello y lo ha hecho en el podcast 'La otra grada'. Durante más de una hora, repasa toda su trayectoria profesional, admite que el primer Clásico le marcó, que no le importaría sentarse a hablar con Florentino Pérez y descarta que Negreira tuviera influencia en los árbitros.

Ricardo de Burgos Bengoetxea y su primer Clásico

"Antes de nada, me gustaría hacer un comentario sobre la designación. Sánchez Arminio me dice que me va a designar, llevaba los dos primeros años con buena dinámica y llegué a aquel partido, sinceramente, pensando que era mejor árbitro de lo que realmente era. Quizás esa soberbia, prepotencia o exceso de confianza me hizo estar a un nivel que no fue acorde al partido que tenía que dirigir. Cometí varios errores y lo estuve pagando tres, cuatro meses a nivel psicológico, lo pasé muy mal, hubo muchos momentos jodidos. Tuve muchos momentos de llorar solo, sin que me viera la familia. La ilusión que tenía era que me viesen en un partido de ese calibre y luego pienso que la he cagado, que he defraudado a mucha gente, no estuve a la altura. Después de ese partido paso varias noches sin dormir, hasta dudas de tu capacidad. Volví a arbitrar un Clásico cinco años después, en la final de la Supercopa, y durante los tres días previos le di muchas vueltas a la cabeza, pensando si iba a estar a la altura y si tenía el suficiente nivel para dirigir aquel encuentro", reveló el colegiado.