El Real Madrid pide a la UEFA retirar los títulos ganados por el Barça durante el 'caso Negreira'

Fran Duarte Madrid, 08 JUN 2026 - 13:57h.

Florentino Pérez cumple con su palabra y el club ya habría enviado el famoso informe del 'caso Negreira' a la UEFA

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Nada más ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez ha cumplido con lo prometido. Tal y como afirman desde el Diario AS, el famoso dossier sobre el ‘caso Negreira’ que anunció el presidente el mismo día que convocó elecciones ya habría sido enviado y va camino de la sede de la UEFA.

Se trata de un elaborado informe de 500 páginas en el que el Real Madrid recoge todas las decisiones arbitrales que han perjudicado al club y han favorecido al FC Barcelona durante los últimos años. La recién elegida directiva, liderada por Florentino Pérez, cumple así con su promesa de elevar el ‘caso Negreira’ a la UEFA, el único organismo capaz de sancionar al Barça.

Y es que no solo buscan una sanción para el club azulgrana o que no se les permita participar en las competiciones europeas durante los próximos años. Desde el Real Madrid también quieren que los títulos ganados por el FC Barcelona durante los años que estuvo pagando a Enriquez Negreira sean eliminados de su palmarés para que no puedan presumir de ellos.

La UEFA estudiará el informe y decidirá si hay sanción

Ahora la pelota está en el tejado de la UEFA, que todavía no ha cerrado el expediente por el ‘caso Negreira’ y que ya fue calificado como “el caso más grave visto en el fútbol” según Aleksander Ceferin, presidente del organismo internacional rector del fútbol europeo. La buena relación que existe ahora entre Florentino Pérez y la UEFA y la FIFA tras el punto final de la Superliga puede ser clave en las decisiones que tomen con respecto al ‘caso Negreira’.

En caso de conseguir el objetivo del Real Madrid, la UEFA podría anular algunos títulos conseguidos entre los años 2001 a 2018, incluidos los ganados por Pep Guardiola o incluso Luis Enrique y conquistados por jugadores de la talla de Leo Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. Por el momento el club culé no ha emitido ninguna valoración, aunque siguen mostrándose confiados y tranquilos con este asunto a la espera de poder dar un carpetazo final al ‘caso Negreira’.