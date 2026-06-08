Joaquín Anduro 08 JUN 2026 - 00:53h.

Florentino Pérez vence por un porcentaje menor del esperado

Los fichajes pendientes de Florentino Pérez tras ganar las elecciones del Real Madrid, con José Mourinho y tres jugadores

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El Real Madrid ha hecho oficial la victoria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme en las elecciones celebradas este domingo y el empresario madrileño seguirá siendo presidente del club hasta 2030. Un triunfo que ha reflejado una división en el madridismo mayor de la esperada ya que los porcentajes han sido más ajustados según los sondeos con ventaja para el que se mantiene como máximo mandatario merengue.

Antes del anuncio oficial por parte del club, fue Enrique Riquelme el primero en asumir la derrota en sus declaraciones para los medios, felicitando a su rival. El alicantino ha prometido seguir haciendo oposición activa durante esta legislatura de cara a presentarse posiblemente de nuevo en 2030.

Después, en el acto organizado por Florentino Pérez, la noticia llegó por medio de José Mourinho, que apareció en la pantalla gigante con un mensaje: "Sí, Florentino ganó. Por supuesto". Después llegó el turno del discurso del empresario agradeciendo el trabajo realizado durante los comicios de este domingo y prometió seguir liderando al Real Madrid para todos aquellos que le votaron y los que no.

El discurso de Florentino Pérez tras conocer su triunfo en las elecciones

Florentino Pérez confirmó su victoria en las elecciones a la presidencia del Real sobre Enrique Riquelme, con el segundo mejor resultado de la historia, antes de la confirmación de los resultados oficiales de las mismas.

"Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia, el primero fue en 2004 es extraordinario. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia", dijo.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", celebró Florentino Pérez.