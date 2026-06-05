Jorge Morán 05 JUN 2026 - 16:06h.

El presidente dejó sin respuesta a Enrique Riquelme

La opción de Mourinho para la medular del Real Madrid: un fichaje que deslumbra en Inglaterra

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A falta de unos días para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, parece que ya hay un favorito entre la afición. Aunque Enrique Riquelme intentó convencer al madridismo con los fichajes de Rodri y Erling Haaland, el movimiento de Florentino Pérez en Horizonte de Mediaset ha generado un gran interés en su campaña. El empresario aseguró, además de los fichajes de Mourinho, Konaté y Dumfries, la oferta de 150 millones de euros por una estrella europea.

"Vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos", apuntó el máximo mandatario.

Unas declaraciones que ilusionaron al madridismo una vez más y provocaron una oleada de nombres que podrían llegar al Real Madrid. Con Olise descartado, además de todos los futbolistas de la Premier League, parece que el gran fichaje podría llegar desde el PSG, en dónde el nombre de Vitinha es el que más suena.

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Florentino Pérez, el hombre de los galácticos

Esta estrategia del empresario ha hecho recordar los tiempos pasados del presidente del Real Madrid, cuando lograba juntar en un mismo equipo a varios de los galácticos de la época. "Florentino Pérez ya no es el mismo... o sí. Anoche volvimos a ver al Florentino Pérez al de toda la vida, al galáctico. Volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: ilusionar al madridismo", analizaba Matías Prats en el editorial de ElDesmarque de Cuatro.

"Anunció la oferta millonaria, 150 kilos al menos, para contratar a un galáctico. Sería el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Pero claro, hoy los madridistas se preguntan... ¿quién es ese misterioso galáctico de Florentino Pérez?", apuntaba Prats sobre lo que ha generado el presidente con un sólo mensaje. "Florentino Pérez sabe el poder que tiene un nombre, la portada, esa fuerza... y ha conseguido desactivar a la otra candidatura con sólo un anuncio", zanjó, dejando claro como el madridismo ya había elegido a su favorito.