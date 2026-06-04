Jorge Morán 04 JUN 2026 - 15:13h.

El acuerdo se cerró en una cena entre ambos en Marbella

Enrique Riquelme dice la verdad: el acta notarial que demuestra su compromiso con Haaland y Rodri

Compartir







Enrique Riquelme soltó su fichaje bomba. Según el candidato a las presidencias del Real Madrid, Erling Haaland firmará con el conjunto blanco en caso de ganar las elecciones. Un movimiento que no vendría solo, sino que llegaría acompañado de un entrenador top mundial y de Rodrigo Hernández. Y aunque desde Manchester se quiera negar las informaciones, con un comunicado del club y de su representante, Rafaela Pimenta, parece que este acuerdo viene de lejos.

Tanta es la seguridad de Riquelme con la llegada de ambos futbolistas del City, que el candidato prometió a los socios el pago de su cuota en caso de que esto no se hiciera oficial. Un compromiso arriesgado, pero que muestra las intenciones del rival de Florentino Pérez.

¿Cómo llegó el acuerdo entre Enrique Riquelme y Erling Haaland?

El acuerdo es tan real que incluso desde 'El Mundo' han desvelado cómo se realizó. Y para ello hay que remontarse al año 2021. En ese momento, Riquelme buscaba presentarse a las elecciones y Haaland jugaba todavía en el Borussia Dortmund, por lo que la intención del candidato era la de incorporar al futbolista al Real Madrid. Aunque esto no acabó de producirse y el empresario no llegó ni a presentarse.

Unos meses después, en 2022, y tras el fichaje del noruego por el Manchester City, Riquelme publicó unas fotografías cenando junto al delantero, el cantante Ozuna, Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán Machado. "De pretemporada", puso junto a unas fotografías posando con la camiseta de los ingleses.

La relación entre ambas partes se mantuvo, hasta hace dos semanas. Con la intención de, esta vez sí, presentarse a las elecciones, Enrique Riquelme cerró una cena con el padre de Erling Haaland en el hotel de la Milla de Oro de Marbella. Según las informaciones de 'El Mundo', esta quedada se alargó hasta altas horas de la noche y acabó con la firma de un preacuerdo por parte del progenitor. En caso de que el empresario ganara las elecciones, el noruego llegaría al Real Madrid.

Lo que no esperaba Alfie, padre de Haaland, es que Riquelme anunciara el nombre de su hijo en televisión. Una situación que le ha descolocado por completo y que ha provocado el comunicado que, según Fabrizio Romano, habría hecho llegar junto a Rafaela Pimenta. Pese a ello, el acuerdo entre ambas partes existe y el problema llegaría en caso de que este domingo logre superar a Florentino Pérez.