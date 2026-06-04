Jorge Morán 04 JUN 2026 - 09:56h.

El candidato habría comenzado las negociaciones

Erling Haaland desmiente a Enrique Riquelme: comunicado de su padre y Rafaela Pimenta

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Duelo de nombres entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme para ganar la presidencia del Real Madrid. En una noche en la que el aspirante aseguró las llegadas de Rodri Hernández y Erling Haaland, aunque este ya se ha encargado de desmentirlo, el máximo mandatario blanco respondió con la incorporación de José Mourinho para el banquillo, además de otros fichajes y una gran bomba para el centro del campo.

El anunció del técnico portugués llegó en mitad de la entrevista de Riquelme en televisión, comprando además el primer anuncio tras la emisión. Un movimiento espectacular de marketing al que Enrique quiere vencer trabajando en la incorporación de uno de los mejores entrenadores del mundo.

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El tapado de Riquelme para el banquillo del Real Madrid

Hace unos días, Enrique Riquelme daba unas pistas sobre el técnico que manejaba para el banquillo blanco. Su idea de españolizar el Real Madrid, así como el indicio de que se encontraba ya en otro equipo y que venía de hacer una gran campaña, apuntaban directamente a Mikel Arteta o Unai Emery. Dos opciones que podrían haber quedado relegadas tras una nueva posibilidad.

Según ha podido saber ElDesmarque, Enrique Riquelme ya trabaja en la incorporación de Jürgen Klopp. Incluso se habría sentado a hablar con los representantes de Red Bull. Un movimiento de última hora y que cambia por completo los tiempos del candidato.

La idea de Riquelme era la de poder anunciar al entrenador la pasada noche, pero la opción Klopp cambió todo a última hora. El alemán no era el primer nombre con el que trabajaban, pero desde que apareció, todos los demás quedaron en un segundo plano. Pese a ello, Enrique cuenta con un obstáculo.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid son este domingo (7 de junio), por lo que la intención de Riquelme es poder cerrar a Klopp antes del sábado. El candidato quiere resolver las negociaciones con el técnico y anunciarle como un golpe maestro para superar a Florentino Pérez.