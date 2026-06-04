Jorge Morán 04 JUN 2026 - 13:54h.

El candidato a la presidencia se compromete a pagar la cuota de los socios

Enrique Riquelme contesta a los anuncios de Florentino Pérez con dos pancartas gigantes: "Se vende"

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Las elecciones a la presidencia del Real Madrid llegan cargadas de posibles nombres. Mientras Florentino Pérez anuncia a José Mourinho y asegura el acuerdo con varios futbolistas, Enrique Riquelme soltó la bomba con un técnico top mundial, además de los fichajes de Rodri Hernández y Haaland. Y aunque en el Manchester City niegan las informaciones, el candidato no ha dudado en mostrar las pruebas.

Durante su intervención, Riquelme prometió que, en el caso de llegar a ser presidente, firmaría a las dos estrellas del conjunto inglés. "Si no lo hago me comprometo a pagar las cuotas de los socios del Real Madrid", apuntó, asegurando que esto se encontraba escrito y firmado en un acta notarial.

Las pruebas de Enrique Riquelme con el acta notarial

Ante las acusaciones a Enrique Riquelme por parte de Florentino Pérez, de los aficionados o del Manchester City, quién incluso respondió en un comunicado, el candidato no ha dudado en defenderse. Y lo ha hecho presentando el acta notarial en el que recoge las informaciones sobre Rodrigo Hernández y Erling Haaland.

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Un escrito al que ha tenido acceso ElDesmarque y en el que se compromete a pagar a los socios la cuota en caso de que no lleguen estos dos fichajes, además de asegurar que no cambiará el modelo de club si es elegido presidente. Unos compromisos firmados ante notario y que muestran la 'verdad' del candidato.

"Presento esta garantía personal notarial", comienza el acta, firmando su compromiso en caso de no firmar a Rodri y Haaland. "Pagaré el cien por cien de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid", asegura. Una suposición que, en caso de producirse, le costaría a Enrique Riquelme una cifra cercana a los 20 millones de euros.