Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 14:37h.

¿Qué se espera de los fichajes con José Mourinho? Así fueron los de su primera etapa en el Real Madrid

Gran temporada en la Premier League

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Los días siguen pasando y las elecciones a la presidencia del Real Madrid se acercan. Florentino Pérez y Enrique Riquelme juegan sus bazas para tratar de alcanzar el poder y lo hacen con fichajes muy llamativos y con entrenadores contrastados a sus espaldas. En el primer caso, José Mourinho es el elegido. La posible vuelta del portugués están dando mucho que hablar e incluso ya se habrían efectuado movimientos al respecto. En cualquier caso, las incorporaciones del cuadro blanco están supeditadas a quién esté en el banquillo.

Mucho se habla sobre jugadores futuribles como Vitinha o de Rodri o Haaland en caso de que Enrique Riquelme se convierta en presidente. Pero los futuros candidatos al banquillo del Real Madrid también tienen a sus favoritos y en el caso de Mourinho tiene claro quién sería su apuesta. Hablamos de Mateu Fernández.

Tal y como informa José Félix Díaz en As, Mourinho estaría encantado de poder contar con el futbolista portugués en el vestuario si se convierte en el nuevo entrenador del Real Madrid. El portugués ha deslumbrado en la Premier League esta temporada pese a que su equipo, el West Ham, terminó descendiendo de categoría. Esta misma causa es la que facilitaría su llegada al Santiago Bernabéu.

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Su ausencia con Portugal en el Mundial es lo que más llama la atención después de su sobresaliente temporada. A sus 21 años, Mourinho no es el único interesado en su fichaje durante un mercado estival que se avecina cargado de cambios.

La 'bomba' de Florentino

Durante su presencia en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, Florentino Pérez desveló la gran apuesta económica que pretende hacer por un jugador de talla mundial y que dará a conocer muy pronto. "El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 millones por lo menos", comentó.