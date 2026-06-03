Javi Rayo 03 JUN 2026 - 08:36h.

Dumfries y Konaté serán los primeros fichajes del Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones

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Florentino Pérez ya tiene sus dos primeros fichajes en caso de salir vencedor en las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán el próximo 7 de junio. Dumfries y Konaté serán los dos primeros refuerzos del conjunto blanco -ambos en defensa- para tratar de conseguir que el equipo madrileño vuelva a optar a todos los títulos. El fichaje del todavía futbolista del Inter de Milán marca un antes y un después en la política deportiva del Real Madrid. Por primera vez en mucho tiempo, Florentino Pérez pagará una gran cantidad en concepto de traspaso (unos 20 millones de euros) por un futbolista que supera los 30 años de edad.

Dumfries, experiencia para apuntar la defensa

A excepción del traspaso de Joselu, que no llegó ni a los dos millones de euros, hay que remontarse a 2010 para encontrar el otro precedente de un traspaso elevado por un jugador de 30 años o más. En aquel caso fue el portugués -y también defensa- Ricardo Carvalho. Casualidades, o no, la última vez que esto ocurrió también estaba José Mourinho en el banquillo del Real Madrid. Un detalle que podría darnos la pista de que el fichaje de José Mourinho podría ser una recomendación -o quizás incluso petición- en su regreso al Real Madrid. Cabe recordar que, aunque el proceso electoral ha dilatado la oficialidad, José Moourinho será el nuevo entrenador del conjunto merengue en cuanto se certifique la victoria de Florentino Pérez en las elecciones. De hecho, el Benfica ya tiene nuevo entrenador, será el también portugués Marco Silva, hasta ahora entrenador del Fulham inglés.

Sea como fuere, la llegada de Dumfries implica una ruptura explícita de la política de fichajes del Real Madrid en estos últimos años. El lateral neerlandés rompe con esa premisa de pagar sólo precio de traspaso por jugadores jóvenes de gran proyección o pagar una prima de traspaso para jugadores más contrastados pero que firman como agente libre.